Se reúne Carlos Ortiz con nuevos directivos del Cobach en la Zona Norte

Con el objetivo de mantener la cercanía con el sector educativo, el representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, sostuvo una reunión con el nuevo personal directivo del Colegio de Bachilleres (Cobach) en la Zona Norte.

Ciudad Juárez, Chih .- El objetivo fue fortalecer los lazos de colaboración y reforzar la sinergia institucional, que contribuya a formar alumnas y alumnos mejor preparados para los retos actuales.

Durante la sesión se presentaron los nuevos perfiles que dirigirán cada uno de los planteles durante los próximos cuatro años, así como los proyectos que impulsarán para atender las diversas problemáticas que enfrenta la comunidad estudiantil.

Ortiz Villegas destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre Gobierno del Estado y el subsistema Cobach, para de fortalecer los programas académicos y garantizar que las y los jóvenes reciban una educación integral, que les permita alcanzar su máximo potencial.

La coordinadora del Cobach en la Zona Norte, Laura Robledo, señaló que los nuevos directores estarán al frente de los siete planteles ubicados en Ciudad Juárez, así como de los de Ahumada, Guadalupe, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, además del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA).

El compromiso, dijo, es brindar educación de calidad a los más de 19 mil 500 estudiantes que forman parte del subsistema en la región.

El proceso de selección contó con la participación de más de 150 docentes, de los cuales 12 fueron designados tras cumplir con los requisitos establecidos y demostrar experiencia académica, compromiso social y capacidad de liderazgo.

El equipo de nuevas direcciones quedó integrado por Manuel Alonso Alvarado Hernández, en el Plantel 5; María Isabel Fierro Serna, en el Plantel 6; Julia Rosa Garza Cano, en el Plantel 7 y María Guadalupe Jáquez Carrasco, en el Plantel 9.

También Mauricio Iván Montes García, en el Plantel 11; Edgar Nevárez Ortiz, en el Plantel 16; Juana Leonor Hernández Lombas, en el Plantel 19 y Claudia Campos Calzada, en el SEA Juárez.

Se suman Alejandra Toledo Valdez en el Plantel 17 de Ahumada; César Antonio Saldaña Solís, en el Plantel 18 de Nuevo Casas Grandes; Mayra Alejandra Alvarado Villalobos, en el Plantel 23 de Guadalupe; y Carlos Ernesto Irigoyen Carlos, en el Plantel 24 de Casas Grandes.

