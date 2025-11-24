Se reúne alcalde Pérez Cuéllar con integrantes de “El Paso Everywhere 2025” en Juárez

Publicidad - LB2 -

La iniciativa busca reconectar a líderes regionales expatriados con su tierra de origen y promover el desarrollo fronterizo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, participó como invitado especial en la presentación de la iniciativa binacional “El Paso Everywhere 2025”, organizada por Progress 321, proyecto que busca reconectar a profesionales, líderes y empresarios originarios de la región de Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces, con sus comunidades de origen, destacando las oportunidades de desarrollo económico, cultural y de innovación que existen en esta zona fronteriza.

Como parte de las actividades programadas, los integrantes del programa realizaron un recorrido por distintos puntos estratégicos de Ciudad Juárez, entre ellos empresas de manufactura, fundaciones y sitios culturales, con el propósito de conocer de primera mano el dinamismo económico, social y artístico que vive la ciudad en la actualidad.

Durante la reunión, el alcalde Pérez Cuéllar destacó la visión compartida entre las tres ciudades fronterizas, a pesar de estar separadas por dos países y tres jurisdicciones distintas. “Nos vemos como una misma comunidad. Cada ciudad conserva su identidad y su orgullo, pero hay una conexión profunda que nos une y que debemos seguir fortaleciendo”, señaló el edil.

En su intervención, también subrayó el carácter hospitalario de la población fronteriza y la manera en que la convivencia cotidiana ha logrado construir una cultura binacional libre de divisiones. “Aquí el discurso de odio no tiene cabida. La tradición fronteriza nos ha enseñado a interactuar de forma respetuosa y enriquecedora”, expresó Pérez Cuéllar.

El evento reunió a miembros de la sociedad civil, profesionistas y líderes empresariales de El Paso y Las Cruces, quienes forman parte del esfuerzo por posicionar a la región como un polo estratégico de desarrollo económico y cultural en el suroeste de Estados Unidos y el norte de México.

La delegación visitante pudo constatar los avances y potencial de Ciudad Juárez en sectores clave como el industrial, educativo, social y cultural, además de explorar nuevas oportunidades de inversión, colaboración binacional y fortalecimiento del capital humano.

Pérez Cuéllar agradeció la presencia de las y los asistentes, resaltando que su visita representa un mensaje poderoso sobre la relevancia de Juárez como ciudad activa, productiva y en constante transformación. Invitó a los participantes a replicar esa experiencia en sus respectivos espacios de influencia y a continuar estrechando lazos que fortalezcan la identidad regional y las oportunidades de cooperación transfronteriza.

La iniciativa “El Paso Everywhere 2025” continuará desarrollando encuentros en distintos puntos de la región Paso del Norte, con la intención de fortalecer el vínculo entre los talentos que han migrado y las comunidades que los vieron crecer, generando una red global de apoyo al desarrollo fronterizo.

