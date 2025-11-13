Se reúne alcalde Cruz Pérez Cuéllar con el Consejo Directivo de GCC Samalayuca

Publicidad - LB2 -

En respuesta a una invitación del presidente del Consejo Directivo de Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), Federico Terrazas Becerra, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, sostuvo este mediodía una reunión con directivos de la planta GCC Samalayuca, donde se abordaron temas estratégicos para el desarrollo económico y social de la región.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) –Durante la sesión mensual del consejo, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre proyectos con impacto en la comunidad fronteriza, refrendando su compromiso de colaboración institucional y trabajo conjunto por Ciudad Juárez.

Federico Terrazas destacó la importancia del encuentro:

“Compartimos varios puntos de vista para el beneficio de Juárez, sobre todo temas a futuro, y creo que coincidimos en muchos de los puntos que abordamos”.

También reconoció el trabajo del alcalde:

“El Presidente ha tenido un desempeño sobresaliente, cercano al sector empresarial y a diversas organizaciones. Esa apertura y diálogo son muy valiosos”.

Terrazas Becerra se mostró optimista ante el panorama económico de la ciudad:

“Estoy seguro de que vienen buenos años para Juárez. Desde nuestra trinchera, participamos activamente, especialmente desde la industria de la construcción, que genera muchos empleos y favorece a la comunidad”.

En la reunión también estuvieron presentes:

Enrique Escalante, director general de GCC

Luis Amaya, director de Energía

Carlos Valverde, director de Auditoría

Robert Cartmel, vicepresidente de Agregados y Concreto, división USA

Gina Lotito, directora de Sustentabilidad y Seguridad

Por parte del municipio: Gibran Solís Kanahan, director de Limpia, y Roberto Mora Palacios, director general del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP)

El encuentro refuerza el vínculo entre el Gobierno Municipal y el sector productivo, clave para detonar proyectos sostenibles, generar empleos e impulsar el desarrollo regional.

