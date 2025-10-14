Se registró en Ciudad Juárez un acumulado de 27.4 milímetros de precipitación

Publicidad - LB2 -

Durante la noche del lunes y la madrugada de este martes 14 de octubre, Ciudad Juárez registró un acumulado de 27.4 milímetros de precipitación, de acuerdo con el monitoreo del sistema meteorológico de la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Ciudad Juárez, Chih .- Esta cantidad de lluvia ha generado acumulaciones importantes de agua en diversas vialidades, afectando la movilidad y representando riesgos para la población.

El pronóstico indica que las lluvias continuarán de forma dispersa durante la mañana y noche de este martes, por lo que se mantiene activa la vigilancia climatológica y se refuerzan las medidas preventivas en coordinación con las autoridades municipales y estatales.

- Publicidad - HP1

Ante estas condiciones, se emite una alerta preventiva para evitar el tránsito por las siguientes vialidades: Paseo de las Victoria, Teófilo Borunda, Libramiento Juárez–Porvenir y Avenida de las Torres. Estas zonas presentan encharcamientos y baja visibilidad, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Se exhorta a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios, utilizar rutas alternas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Asimismo, se recomienda no intentar cruzar zonas inundadas ni exponerse a corrientes de agua.

Protección Civil Estatal, en conjunto con cuerpos de emergencia y servicios públicos, continúa con labores de monitoreo, recorridos en vialidades y atención a reportes ciudadanos.

Las brigadas operativas se encuentran activas en los puntos críticos para garantizar la seguridad de la comunidad.

La seguridad de las y los juarenses es prioridad. Se agradece la colaboración de la ciudadanía ante estas condiciones meteorológicas y se invita a seguir las actualizaciones a través de las redes oficiales de Protección Civil y fuentes oficiales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.