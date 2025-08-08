Se registra incendio en tarimera de la calle Sandía; autoridades investigan causas

Publicidad - LB2 -

Protección Civil atendió un siniestro en una tarimera entre calles Avena y Cártamo; no hay reportes de lesionados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Erika Garay) – Una densa columna de humo negro, visible a varios kilómetros de distancia, alarmó a la ciudadanía este viernes alrededor de la una de la tarde. El origen fue un incendio de gran magnitud en una tarimera ubicada sobre la calle Sandía, entre las calles Cártamo y Avena, al suroriente de la ciudad.

Elementos de Protección Civil, bomberos y personal de Gas Natural se presentaron rápidamente en el lugar para contener el fuego, que se propagó con rapidez debido al material inflamable almacenado en el sitio. A su llegada, las llamas continuaban consumiendo estructuras y madera, dificultando las labores de control bajo temperaturas extremas que aumentaban el riesgo de nuevos focos de incendio.

Testigos indicaron que el fuego inició de manera repentina, generando una espesa nube que se elevó a gran altura. Aunque las causas aún no han sido determinadas, peritos y autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para establecer el origen del siniestro.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños a inmuebles cercanos. Las autoridades mantienen un operativo en la zona para asegurar que el fuego no se reactive y que los gases emanados no representen un riesgo para la población.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar acercarse al área afectada para no entorpecer las labores de emergencia y prevenir afectaciones a la salud por inhalación de humo.

Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con los resultados de las periciales y la valoración de daños.

