Se reducen posibilidades de lluvia en Ciudad Juárez para este día

Documentan cibernautas los estragos del fuerte aguacero que afectó a esta frontera durante la noche del lunes y madrugada del martes.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Luego de las lluvias que afectaron nuestra frontera desde el viernes de la semana anterior, Protección Civil Municipal informó que para este martes las posibilidades de precipitaciones se reducen en un 15 por ciento.

De momento no hay información de los daños provocados, sobre todo, por el fuerte aguacero que por espacio de tres horas afectó a los juarenses durante la noche del lunes y madrugada del martes.

El material dispuesto es el publicado por los cibernautas en las redes sociales, en donde se incluye el deceso de un conductor arrastrado por la corriente en la calle Tapioca, cuya identificación no se ha proporcionado.

El pronóstico para este martes indica un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 28 °C, y una mínima de 16.

En cuanto al viento, se esperan velocidades que oscilarán entre 3 y 13 kilómetros por hora, sin pronóstico de ráfagas significativas.

La Dirección de Protección Civil Municipal exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las actualizaciones del clima a través de los canales oficiales y a tomar las medidas necesarias.

Por separado, la Coordinación de Seguridad Vial, dio a conocer las arterias y puentes cerrados por la acumulación de agua, y recomiendan buscar vías alternas en caso de tener la necesidad de circular por el lugar.

Se presentan inundaciones en:

-Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda

-Paso a desnivel de la Azucenas

-Óscar Fores y López Mateos

-Tecnológico y Menses Hoyos

-Tecnológico y Rivera Lara

-Pérez Serna y Juan Pablo II

-Óscar Flores y Plutarco Elías Calles

-Ejército Nacional de la López Mateos a Camino Viejo a San José

-Ejército Nacional y Villareal Torres

Se realizan cierres en:

-Paso a desnivel de la Azucenas

-Villareal Torres y Paseo de la Victoria en ambos sentidos

En cuanto a los servicios de Auxilio Vial se brindaron 124 y por parte de las grúas 28 apoyos.

Por parte de los agentes se han otorgado 28 apoyos ciudadanos.

La corporación hace un llamado a la comunidad para que transite con precaución, respete los señalamientos, así como las indicaciones de los policías viales.

