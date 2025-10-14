Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 12, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 14, 2025 | 9:32
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Se reducen posibilidades de lluvia en Ciudad Juárez para este día

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    Documentan cibernautas los estragos del fuerte aguacero que afectó a esta frontera durante la noche del lunes y madrugada del martes.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Luego de las lluvias que afectaron nuestra frontera desde el viernes de la semana anterior, Protección Civil Municipal informó que para este martes las posibilidades de precipitaciones se reducen en un 15 por ciento.

    De momento no hay información de los daños provocados, sobre todo, por el fuerte aguacero que por espacio de tres horas afectó a los juarenses durante la noche del lunes y madrugada del martes.

    - Publicidad - HP1

    El material dispuesto es el publicado por los cibernautas en las redes sociales, en donde se incluye el deceso de un conductor arrastrado por la corriente en la calle Tapioca, cuya identificación no se ha proporcionado.

    El pronóstico para este martes indica un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 28 °C, y una mínima de 16.

    En cuanto al viento, se esperan velocidades que oscilarán entre 3 y 13 kilómetros por hora, sin pronóstico de ráfagas significativas.

    La Dirección de Protección Civil Municipal exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las actualizaciones del clima a través de los canales oficiales y a tomar las medidas necesarias.

    Por separado, la Coordinación de Seguridad Vial, dio a conocer las arterias y puentes cerrados por la acumulación de agua, y recomiendan buscar vías alternas en caso de tener la necesidad de circular por el lugar.
    Se presentan inundaciones en:

    -Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda
    -Paso a desnivel de la Azucenas
    -Óscar Fores y López Mateos
    -Tecnológico y Menses Hoyos
    -Tecnológico y Rivera Lara
    -Pérez Serna y Juan Pablo II
    -Óscar Flores y Plutarco Elías Calles
    -Ejército Nacional de la López Mateos a Camino Viejo a San José
    -Ejército Nacional y Villareal Torres

    Se realizan cierres en:

    -Paso a desnivel de la Azucenas
    -Villareal Torres y Paseo de la Victoria en ambos sentidos

    En cuanto a los servicios de Auxilio Vial se brindaron 124 y por parte de las grúas 28 apoyos.

    Por parte de los agentes se han otorgado 28 apoyos ciudadanos.

    La corporación hace un llamado a la comunidad para que transite con precaución, respete los señalamientos, así como las indicaciones de los policías viales.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:53:55
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 045 | Renovados

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas — El...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Murió conductor al ser arrastrado por el arroyo de la Tapioca y Jilotepec

    Las autoridades reiteran el llamado a la población para extremar precauciones, y evitar cruzar...
    Plumas

    Las Herramientas.

    “Tenemos las herramientas para ganar en las elecciones de 2027” Discurso de la gobernadora Maru...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.