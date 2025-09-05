Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 5, 2025 | 13:25
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Se recolectaron 54.7 toneladas de residuos del programa de recolección diferenciada

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    A un día del arranque del programa Juárez Renovado, que inició en 93 fraccionamientos y la colonia Fidel Ávila, los resultados han sido positivos, informó la Dirección de Limpia.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, destacó que este primer ejercicio representa un paso firme hacia una ciudad más limpia y sustentable.

    - Publicidad - HP1

    “Estamos muy satisfechos con los resultados de la primera jornada. Tan solo en un día logramos recolectar 54.7 toneladas de residuos, lo que refleja que los vecinos están participando y sumándose al cambio. Por supuesto, habrá ajustes y resistencias en algunos sectores, pero confiamos en que con información y acompañamiento lograremos que la separación de basura se convierta en un hábito cotidiano. Esto es histórico: Juárez no solo habla del cuidado ambiental, lo practica con acciones reales que impactan en la calidad de vida de la gente”, expresó.

    El funcionario municipal destacó que como parte de la estrategia de supervisión, formaron grupos de WhatsApp con vecinos, lo que permitió recibir en tiempo real observaciones, comentarios y evidencias fotográficas de la separación de residuos. Esta dinámica se ha consolidado como una herramienta práctica y eficaz para vigilar el servicio.

    “Durante la primera jornada se lograron recolectar 54.7 toneladas de residuos, en su gran mayoría orgánicos, lo que confirma el compromiso ciudadano y de la empresa encargada de la recolección, SEO Municipal”, agregó.

    El programa contempla cuatro jueves de adaptación, en los que no habrá sanciones en caso de que no se cumpla al 100 por ciento con la separación. Sin embargo, a partir del quinto jueves, el camión no recogerá la basura de quienes no hagan la segregación correspondiente.

    Solís Kanahan detalló que esta primera etapa es fundamental para generar una base de datos con información clave sobre hábitos de consumo, prácticas y volúmenes de residuos. Esto permitirá preparar con mayor solidez la ampliación del programa en más sectores de la ciudad.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Firman convenio Municipio y JMAS para dar certeza jurídica a predios con infraestructura hidráulica

    Este viernes se llevó a cabo la firma del convenio de comodato entre el...
    Juárez / El Paso

    Lanzan convocatoria para el Premio Estatal Chihuahua Emprende

    Convocan a Premio Estatal Chihuahua Emprende en sus cinco categorías. Chihuahua, Chih .- El Gobierno...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.