Se recolectaron 54.7 toneladas de residuos del programa de recolección diferenciada

A un día del arranque del programa Juárez Renovado, que inició en 93 fraccionamientos y la colonia Fidel Ávila, los resultados han sido positivos, informó la Dirección de Limpia.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, destacó que este primer ejercicio representa un paso firme hacia una ciudad más limpia y sustentable.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de la primera jornada. Tan solo en un día logramos recolectar 54.7 toneladas de residuos, lo que refleja que los vecinos están participando y sumándose al cambio. Por supuesto, habrá ajustes y resistencias en algunos sectores, pero confiamos en que con información y acompañamiento lograremos que la separación de basura se convierta en un hábito cotidiano. Esto es histórico: Juárez no solo habla del cuidado ambiental, lo practica con acciones reales que impactan en la calidad de vida de la gente”, expresó.

El funcionario municipal destacó que como parte de la estrategia de supervisión, formaron grupos de WhatsApp con vecinos, lo que permitió recibir en tiempo real observaciones, comentarios y evidencias fotográficas de la separación de residuos. Esta dinámica se ha consolidado como una herramienta práctica y eficaz para vigilar el servicio.

“Durante la primera jornada se lograron recolectar 54.7 toneladas de residuos, en su gran mayoría orgánicos, lo que confirma el compromiso ciudadano y de la empresa encargada de la recolección, SEO Municipal”, agregó.

El programa contempla cuatro jueves de adaptación, en los que no habrá sanciones en caso de que no se cumpla al 100 por ciento con la separación. Sin embargo, a partir del quinto jueves, el camión no recogerá la basura de quienes no hagan la segregación correspondiente.

Solís Kanahan detalló que esta primera etapa es fundamental para generar una base de datos con información clave sobre hábitos de consumo, prácticas y volúmenes de residuos. Esto permitirá preparar con mayor solidez la ampliación del programa en más sectores de la ciudad.

