Se reanuda tránsito comercial en puentes internacionales entre Juárez y El Paso

Publicidad - LB2 -

Productores agrícolas liberan los cruces tras aprobación de reforma a la Ley del Agua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Después de cuatro días de bloqueos encabezados por productores agrícolas, este jueves se reanudó el tránsito de carga en los principales puentes internacionales que conectan Ciudad Juárez con El Paso, Texas.

La reapertura ocurre luego de la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, lo que destrabó las negociaciones entre campesinos y autoridades federales.

- Publicidad - HP1

El conflicto, que generó afectaciones severas al comercio bilateral, se centró en el rechazo de los agricultores a las modificaciones legales propuestas sin su participación en el diseño técnico de la norma.

Las protestas incluyeron cierres totales en los cruces internacionales de Puerto Palomas, San Jerónimo–Santa Teresa, Córdoba–Américas, Zaragoza–Ysleta y Guadalupe–Tornillo, puntos clave para el flujo de mercancías entre ambos países.

De acuerdo con autoridades y representantes del sector agrícola, como Eraclio Rodríguez, líder visible del movimiento en Chihuahua, el acuerdo alcanzado contempla la inclusión de los productores en la elaboración de lineamientos técnicos relacionados con el uso y asignación del agua, un recurso estratégico y frecuentemente motivo de tensión en la región, especialmente en el contexto del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos.

Desde las primeras horas tras la liberación de los puentes, decenas de camiones de carga comenzaron a avanzar hacia los puntos de revisión aduanal.

Transportistas reportaron demoras superiores a 48 horas durante los días de protesta, mientras que empresas maquiladoras y centros de logística activaron planes de contingencia para mitigar el impacto de las interrupciones.

Agentes aduanales y autoridades de ambos lados de la frontera implementaron operativos especiales para agilizar el proceso de revisión, aunque se espera que la normalización completa del tránsito comercial tome varias horas más, debido a la acumulación de vehículos y la necesidad de reiniciar procesos detenidos desde el inicio del bloqueo.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una estimación oficial sobre las pérdidas económicas generadas por el cierre temporal de los cruces. Sin embargo, analistas del comercio fronterizo anticipan afectaciones significativas, dado que Ciudad Juárez-El Paso conforma uno de los corredores logísticos más activos de América del Norte, con un promedio diario de más de 5 mil cruces de carga.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.