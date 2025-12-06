Se realiza con éxito el Quinto Torneo de Ajedrez Municipal 2025 en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Más de 140 personas participaron en esta jornada dedicada al pensamiento estratégico y los derechos humanos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un ambiente de concentración, entusiasmo y sana competencia, se llevó a cabo este sábado el Quinto Torneo de Ajedrez Municipal “Por la medalla migrante y los derechos humanos”, evento organizado por la Dirección de Educación del Gobierno Municipal y celebrado en las instalaciones de la Biblioteca Bonanza Biné, ubicada en el fraccionamiento Paseo del Real.

Desde las 10:00 de la mañana, niñas, niños, adolescentes y personas adultas se dieron cita para formar parte de esta jornada deportiva-formativa, cuyo objetivo no solo es fomentar el pensamiento estratégico y la disciplina, sino también fortalecer la convivencia familiar y promover valores vinculados a la paz y el respeto a los derechos humanos.

Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, titular de la Dirección de Educación, informó que en esta edición participaron 145 juarenses de diversas edades, lo que refleja el creciente interés por el ajedrez en la ciudad. Destacó además que estos torneos han sido reconocidos por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) debido a su impacto positivo en el ámbito local y su orientación hacia causas sociales.

“El ajedrez se ha convertido en una herramienta para unir a las comunidades, impulsar la participación ciudadana y generar espacios seguros para el desarrollo integral de las personas”, mencionó el funcionario. También señaló que para el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, promover actividades como esta es una prioridad dentro del proyecto de construcción de una ciudad más participativa e incluyente.

El torneo fue abierto a todas las edades y niveles, con inscripciones que se realizaron previamente a través de una plataforma digital, lo que permitió una organización eficiente y una amplia convocatoria. Durante el evento, los participantes disputaron sus partidas en un entorno de respeto y cordialidad, mientras familiares y espectadores observaban atentos cada jugada.

Además del componente competitivo, el evento llevó un mensaje de reflexión sobre los derechos de las personas migrantes y la importancia de construir una sociedad empática y solidaria. Esta combinación entre deporte-ciencia y compromiso social ha distinguido al torneo en sus distintas ediciones.

Al finalizar la jornada, la Dirección de Educación agradeció la participación de todos los asistentes, así como el apoyo de quienes han contribuido al crecimiento del ajedrez en Ciudad Juárez, que hoy se posiciona como una de las disciplinas con mayor proyección en el ámbito educativo y comunitario. Con iniciativas como esta, el municipio reafirma su apuesta por una cultura de paz, inclusión y formación continua.

