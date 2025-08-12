Se llevó a cabo la sesión del Consejo Coordinador Empresarial

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, refrendó su compromiso con el sector empresarial de trabajar por la comunidad, al acudir como invitado a la toma de protesta de la nueva directiva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Rogelio González Alcocer.

Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde felicitó a González Alcocer, quien por sexta ocasión asume el puesto; asimismo, agradeció a Héctor Núñez Polanco, por el trabajo realizado al frente del organismo.

“Estamos atentos para darle seguimiento a los temas que tenemos, por lo que reitero que estamos a la orden. Es muy sencillo, la distancia es tan lejana como un mensaje de texto o una llamada, lo importante es mantenernos comunicados y darle prioridad a una perfecta coordinación”, puntualizó.

El alcalde dijo que el Gobierno Municipal cuenta con un equipo que trabaja de manera permanente, por lo que se tiene todo para seguir adelante y trabajar por Juárez, una ciudad competitiva que debe buscar proyectos icónicos.

En cuanto al tema de seguridad, el edil destacó los avances que se tienen en la disminución de delitos, aún y que esto se complica al ser una urbe por sus características, compleja.

“No obstante, nuestro gran objetivo es lograr que quienes se dedican a trabajar de manera lícita no sean molestados y puedan seguir desarrollando su actividad de manera normal y en completa tranquilidad”, señaló.

Destacó la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el tema de la transformación digital, pues cada vez se busca hacer mayor uso de esta para agilizar trámites, llevar un mejor control, así como optimizar tiempos.

Por su parte, Rogelio González Alcocer agradeció el apoyo que el sector empresarial ha recibido de manera constante por parte del alcalde; “quiero que se dé a conocer que el municipio y los empresarios estamos coordinados y trabajamos de la mano”.

El ahora presidente del CCE dijo que aunque no es la primera ocasión que asume este cargo, se trata de trabajar día con día para resolver los problemas y necesidades que existen en el sector empresarial y por supuesto con la ciudad.

Indicó que estarán trabajando arduamente en los proyectos que se deben empujar duro, tal es el caso del centro de convenciones que se ha perseguido por 22 años y el cierre del cruce por el puente internacional Córdova Américas, que implicaría un decrecimiento en esta frontera.

En el evento se contó con la presencia de los miembros del CCE, así como de funcionarios de diferentes dependencias del Gobierno municipal.

