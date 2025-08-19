Se llevó a cabo encuentro de Mujeres Constructoras de Paz

Publicidad - LB2 -

El Instituto Municipal de las Mujeres (MM) organizó el encuentro de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), donde las integrantes de la Red reafirmaron su compromiso con la sociedad y la prevención de la violencia a través de una firma simbólica que contó con la participación de más de 80 asistentes.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento fue encabezado por la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF), Rubí Enríquez; la directora general del IMM, Elvira Urrutia Castro y el equipo de Prevención del Instituto, contando con la participación de los grupos MUCPAZ de la empresa Controles de Temperatura, de la asociación Paz y Convivencia Ciudadana y del Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos 22 (CECYTECH).

También participaron residentes de las colonias Riberas del Bravo, Altavista, Anapra, los Kilómetros, Talamás, así como integrantes de la Red del municipio de Cuauhtémoc.

La Red MUCPAZ tiene como finalidad promover la acción social y política de las mujeres y jóvenes, su liderazgo en la comunidad y la reconstrucción del tejido social a través de la propuesta de iniciativas locales para la prevención de la violencia de género y la construcción de la paz.

Por ello, durante el encuentro se llevaron a cabo mesas de trabajo en las que se promovió la reflexión y el análisis de necesidades específicas de las mujeres en distintos contextos para el desarrollo de posibles soluciones locales para la construcción de comunidades más justas y equitativas.

El evento también estuvo encabezado por la directora general de DIF, Lucía Chavira Acosta y se contó con la participación de las regidoras Patricia Mendoza y Gloria Mirazo; la síndica municipal, Ana Carmen Estrada; la directora del Instituto de las Mujeres de Cuauhtémoc, Abigail Jiménez y las integrantes de la asociación civil Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo y Yadira Cortés.

