    septiembre 25, 2025 | 16:01
    Se llevó a cabo el taller de “Lengua de Señas Mexicana”

    POR Redacción ADN / Agencias
    En el marco del Día Internacional de las Lenguas de Señas, que se conmemoró el 23 de septiembre, la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, llevó a cabo hoy el taller “Lengua de Señas Mexicana: Herramientas Básicas para la Inclusión”.

    Ciudad Juárez, Chih .- El curso se realizó en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), donde participaron 60 servidores públicos que recibieron conocimientos fundamentales para fortalecer la inclusión y la accesibilidad en la atención a la ciudadanía.

    Santiago González Reyes, titular de la dependencia, indicó que esta actividad está enfocada en sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos en materia de derechos humanos, fomentando una administración pública incluyente, cercana y respetuosa.

    El funcionario agradeció la colaboración de todas las direcciones que designaron a su personal para participar en el proceso de formación, además reiteró el compromiso de seguir impulsando acciones que contribuyan a una sociedad más justa y humana.

    Como parte de la misma conmemoración, el personal de Derechos Humanos colocó carteles informativos en el edificio de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, con el propósito de visibilizar la importancia de este medio de comunicación esencial para las personas con discapacidad auditiva.

    Además, la dependencia hizo entrega del séptimo boletín en conmemoración al Día Internacional de las Lenguas de Señas, a fin de informar sobre las estadísticas de este tema. También entregaron un abecedario a las personas que desean practicar.

    González Reyes dijo que con estas acciones se reafirma el compromiso por lograr una comunidad empática e inclusiva.

