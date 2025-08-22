Se llevó a cabo el recorrido Anónimas: Mujeres extraordinarias

Publicidad - LB2 -

El Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad Juárez (IMM), en articulación con la Coordinación del Centro Fundacional, llevó a cabo la segunda edición del recorrido Anónimas: Mujeres extraordinarias.

Ciudad Juárez, Chih .- El recorrido tiene como finalidad visibilizar y reconocer las aportaciones de las mujeres en distintos ámbitos a través de la presentación de monólogos del escritor juarense Edeberto “Pilo” Galindo, así como de la presentación de cuadros dancísticos interpretados por el grupo de danza Mitotiani, buscando contribuir con ello a la historia de la comunidad fronteriza, explicó Joceline Quiñonez Calderón, coordinadora de Prevención del IMM.

El recorrido, guiado por la integrante del Instituto, Gizéh Beltrán del Río, partió de la explanada del Centro Municipal de las Artes (CMA), pasando por el edificio donde estuvo el Cine Plaza, la Plaza de Armas, el inicio de la avenida Juárez y el Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF), para cncluir en el exterior de la unidad centro del IMM, donde se abrió un espacio para el diálogo y la reflexión de la actividad.

- Publicidad - HP1

“El reconocimiento de las mujeres en distintos ámbitos es fundamental para el enriquecimiento de la toma de decisiones que fomenten el desarrollo de las sociedades y, con ello, la construcción de un mundo más justo y equitativo; por eso a través de estas actividades buscamos no solo reapropiarnos del espacio público y contribuir a la reactivación del Centro Histórico, sino promover la reflexión y el cuestionamiento de la invisibilización de las mujeres en la historia”, dijo al respecto, Elvira Urrutia Castro, directora general del IMM.

Para el desarrollo de la actividad se contó con la participación de la Dirección General de Protección Civil, la Dirección de Comercio, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la Dirección de Servicios Públicos y la Coordinación General de Comunicación Social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.