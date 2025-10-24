Se llevó a cabo el evento Pink Runway 2025

Publicidad - LB2 -

La Asociación Civil, Sé Feliz A.C. en colaboración con Fashion Group International México City, llevaron a cabo el evento Pink Runway 2025, en el marco de la campaña #YaQuisierasCáncer.

Ciudad Juárez, Chih .- El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien acudió al evento en representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, resaltó la labor que se hace por la comunidad con eventos como este.

“Doy la bienvenida a todos los diseñadores, emprendedores y creadores que acudieron a este gran evento en Ciudad Juárez, donde siempre serán recibidos con los brazos abiertos”, expresó el funcionario.

- Publicidad - HP1

“Este tema que hoy nos congrega es la lucha contra el cáncer de mama, el cual nos identifica a todos, ya que de alguna manera hemos convivido con este dolor que siente muchas familias”, agregó.

Destacó que los recursos que se obtuvieron del evento serán canalizados en apoyo a las personas afectadas por la enfermedad.

Agregó que la mejor manera de invertir en la ciudad es creyendo en la gente consumiendo lo local, ya que Ciudad Juárez tiene mucho que entregar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.