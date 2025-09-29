Movil - LB1 -
    septiembre 29, 2025 | 11:17
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Se llevó a cabo “Conversatorio 2025: Acceso a la Justicia de las Personas Adolescentes”

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno del Estado, a través de la Comisión de Reinserción del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Chihuahua, llevó a cabo el “Conversatorio 2025: Acceso a la Justicia de las Personas Adolescentes”.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante el encuentro se presentaron estrategias en materia penal para garantizar el acompañamiento, la reparación del daño y la reintegración integral de los adolescentes en la sociedad.

    Rosella Yamada, representante de Sipinna en el estado, señaló que con este esfuerzo se busca fortalecer el acceso a la justicia como un instrumento de protección y garantía, ante actos que restrinjan o vulneren el ejercicio de los derechos de las personas adolescentes, además de asegurarles oportunidades reales de reinserción social.

    A través de este conversatorio, se generó un espacio de diálogo sobre cómo la normativa internacional, nacional y local se aplica en torno a los derechos humanos de adolescentes en contacto con la ley penal.

    Lo anterior, con el propósito de que las y los operadores de justicia, organizaciones de la sociedad civil y el público en general cuenten con mayores herramientas y capacitación en la materia.

    Como conferencia principal, se presentó el tema “Retos del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”, a cargo de Claudia Lucía Juárez Porras, magistrada del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

    Posteriormente, se desarrolló un panel de expertos encabezado por Julio César Lastra Flores, secretario judicial del Juzgado Quinto Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial Bravos, acompañado por Ilián Yacel Iriadel Villanueva Pérez, magistrada de la Quinta Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del mismo distrito.

    En dicho ejercicio se abordaron temas relacionados con los mecanismos de justicia restaurativa, las medidas no privativas de la libertad y los retos de la atención integral a adolescentes en procesos judiciales.

    El evento se desarrolló de manera gratuita el pasado jueves 25 de septiembre, en las instalaciones del Colegio de Chihuahua (Colech), en un horario de 16:00 a 19:00 horas.

