    agosto 12, 2025 | 19:04
    Juárez / El Paso

    Se integran 83 docentes juarenses al Sistema Estatal de Investigadores

    La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), a través del Instituto de Innovación y Competitividad (I2C), entregó 83 dictámenes que acreditan a igual número de beneficiarios como integrantes del Sistema Estatal de Investigadores.

    Ciudad Juárez, Chih .- Estas acciones se efectúan en seguimiento a la política pública de la actual administración, de reconocer la labor de quienes impulsan el desarrollo tecnológico, científico y académico en Ciudad Juárez.

    En el evento, el director general del I2C, Francisco Turati Muñoz, destacó que este reconocimiento permite al Gobierno mantener un registro actualizado y transparente del banco de investigadores en la región fronteriza.

    El funcionario enfatizó que a la vez, da la posibilidad de conocer sus áreas de especialización, para colaborar en conjunto y respaldar sus proyectos ante cualquier necesidad que se presente.

    Subrayó que la integración al Sistema Estatal de Investigadores facilita la vinculación con empresas, promueve el acceso a datos, recursos y redes de colaboración que fortalezcan el alcance y la aplicación de sus trabajos.

    El representante de la Oficina de Gubernatura en la Zona Norte, Carlos Ortiz Villegas, resaltó que estos dictámenes son un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de años, en la trayectoria académica y de investigación de cada uno de los beneficiarios.

    Actualmente, el banco estatal de investigadores está conformado por 243 integrantes, de los cuales 83 pertenecen a Ciudad Juárez.

    En esta ocasión, fueron reconocidos docentes e investigadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), entre otras instituciones de educación superior en la frontera.

