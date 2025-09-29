Se han tramitado 211 mil engomados ecológicos en lo que va del año

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que alrededor de 211 mil juarenses han tramitado el engomado ecológico en lo que va del presente año.

Ciudad Juárez, Chih .- El Alcalde señaló que luego de extenderse el plazo por más de un mes, este 1 de octubre las personas que comentan alguna infracción vial, tendrán que mostrar el engomado ecológico, ya que únicamente se le solicitará a quienes violen una norma de tránsito.

“Cuando se cometa una infracción se va a solicitar el engomado pero no habrá cacería de brujas, no habrá retenes, simplemente se incluye y se solicitará el engomado a quienes cometan alguna infracción”, indicó.

Así mismo pidió a la ciudadanía reportar cualquier anomalía.

Las personas que quieran tramitar el engomado ecológico y cumplir con la verificación vehicular, pueden acercarse a los centros de verificación en:

* Heroico Colegio Militar y avenida Universidad

* Calle Nicolás Bravo 1583, colonia Salvárcar

* Óscar Flores 5834, fraccionamiento Lomas del Rey

* Santiago Troncoso 10, fraccionamiento Horizontes del Sur

* Tecnológico 2115, colonia Partido La Fuente

* Tecnológico 5257, colonia La Cuesta

* Camino Viejo a San Lorenzo 7990, colonia Partido Doblado

* Calle Papaya 6308, colonia El Granjero

* De las Torres 7638, colonia Fernando Baeza

* Reforma 3109 y Municipio Libre, colonia Melchor Ocampo

* Tzetzales 3080, colonia Azteca

* Jilotepec 1533, colonia Salvárcar

* Puerto de Palos 1408, colonia Praderas de Oriente

* Carretera Juárez Porvenir 880, ejido Zaragoza

* Paseo Triunfo de la República 322-B, colonia San Lorenzo

* Gómez Morín 1583, colonia Satélite

* Óscar Flores 6571-13, colonia La Presa (Plaza Camila)

* Paseo Triunfo de la República 746, colonia El Crucero

* Calle Grosella

* Manuel Talamás Camandari 6946, colonia Puente Alto

* Calle Gabriel García Márquez 6060, Infonavit Casas Grandes

* Mesa Central 2774, colonia Olivia Espinoza

* Plutarco Elías Calles 279, El Colegio

* Calle Manuel Herrera Lazo 505, colonia Manuel Gómez Morín

* Bulevar Norzagaray 3530, colonia Altavista

* López Mateos 2050 local G-8, colonia Jardines de San José (Plaza El Paseo)

* Valle del Sol 1151-B, colonia Salvárcar

* Fray Servando Teresa de Mier 6405, San Lorenzo

* Carretera Juárez Porvenir 1555, Ejido Zaragoza Distrito Bravo

* Avenida De la Raza 5496, colonia Olimpia

* Ramón Rayón y Humariza, colonia Praderas del Sol

* Profesora Eliza Griensen 3150, colonia Revolución

* Perimetral Carlos Amaya 1510, colonia Azteca

* Avenida 16 de Septiembre 775, colonia Centro

* Miguel de la Madrid 7121, Colinas de Juárez

* Pavo Real 3411, colonia División del Norte

* Bulevar Zaragoza 1823, colonia 1 de Mayo.