    septiembre 29, 2025 | 16:56
    Se han tramitado 211 mil engomados ecológicos en lo que va del año

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que alrededor de 211 mil juarenses han tramitado el engomado ecológico en lo que va del presente año.

    Ciudad Juárez, Chih .- El Alcalde señaló que luego de extenderse el plazo por más de un mes, este 1 de octubre las personas que comentan alguna infracción vial, tendrán que mostrar el engomado ecológico, ya que únicamente se le solicitará a quienes violen una norma de tránsito.

    “Cuando se cometa una infracción se va a solicitar el engomado pero no habrá cacería de brujas, no habrá retenes, simplemente se incluye y se solicitará el engomado a quienes cometan alguna infracción”, indicó.

    Así mismo pidió a la ciudadanía reportar cualquier anomalía.

    Las personas que quieran tramitar el engomado ecológico y cumplir con la verificación vehicular, pueden acercarse a los centros de verificación en:

    * Heroico Colegio Militar y avenida Universidad
    * Calle Nicolás Bravo 1583, colonia Salvárcar
    * Óscar Flores 5834, fraccionamiento Lomas del Rey
    * Santiago Troncoso 10, fraccionamiento Horizontes del Sur
    * Tecnológico 2115, colonia Partido La Fuente
    * Tecnológico 5257, colonia La Cuesta
    * Camino Viejo a San Lorenzo 7990, colonia Partido Doblado
    * Calle Papaya 6308, colonia El Granjero
    * De las Torres 7638, colonia Fernando Baeza
    * Reforma 3109 y Municipio Libre, colonia Melchor Ocampo
    * Tzetzales 3080, colonia Azteca
    * Jilotepec 1533, colonia Salvárcar
    * Puerto de Palos 1408, colonia Praderas de Oriente
    * Carretera Juárez Porvenir 880, ejido Zaragoza
    * Paseo Triunfo de la República 322-B, colonia San Lorenzo
    * Gómez Morín 1583, colonia Satélite
    * Óscar Flores 6571-13, colonia La Presa (Plaza Camila)
    * Paseo Triunfo de la República 746, colonia El Crucero
    * Calle Grosella
    * Manuel Talamás Camandari 6946, colonia Puente Alto
    * Calle Gabriel García Márquez 6060, Infonavit Casas Grandes
    * Mesa Central 2774, colonia Olivia Espinoza
    * Plutarco Elías Calles 279, El Colegio
    * Calle Manuel Herrera Lazo 505, colonia Manuel Gómez Morín
    * Bulevar Norzagaray 3530, colonia Altavista
    * López Mateos 2050 local G-8, colonia Jardines de San José (Plaza El Paseo)
    * Valle del Sol 1151-B, colonia Salvárcar
    * Fray Servando Teresa de Mier 6405, San Lorenzo
    * Carretera Juárez Porvenir 1555, Ejido Zaragoza Distrito Bravo
    * Avenida De la Raza 5496, colonia Olimpia
    * Ramón Rayón y Humariza, colonia Praderas del Sol
    * Profesora Eliza Griensen 3150, colonia Revolución
    * Perimetral Carlos Amaya 1510, colonia Azteca
    * Avenida 16 de Septiembre 775, colonia Centro
    * Miguel de la Madrid 7121, Colinas de Juárez
    * Pavo Real 3411, colonia División del Norte
    * Bulevar Zaragoza 1823, colonia 1 de Mayo.

