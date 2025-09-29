Se han tramitado 211 mil engomados ecológicos en lo que va del año

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que alrededor de 211 mil juarenses han tramitado el engomado ecológico en lo que va del presente año.
Ciudad Juárez, Chih .- El Alcalde señaló que luego de extenderse el plazo por más de un mes, este 1 de octubre las personas que comentan alguna infracción vial, tendrán que mostrar el engomado ecológico, ya que únicamente se le solicitará a quienes violen una norma de tránsito.
“Cuando se cometa una infracción se va a solicitar el engomado pero no habrá cacería de brujas, no habrá retenes, simplemente se incluye y se solicitará el engomado a quienes cometan alguna infracción”, indicó.
Así mismo pidió a la ciudadanía reportar cualquier anomalía.
Las personas que quieran tramitar el engomado ecológico y cumplir con la verificación vehicular, pueden acercarse a los centros de verificación en:
* Heroico Colegio Militar y avenida Universidad
* Calle Nicolás Bravo 1583, colonia Salvárcar
* Óscar Flores 5834, fraccionamiento Lomas del Rey
* Santiago Troncoso 10, fraccionamiento Horizontes del Sur
* Tecnológico 2115, colonia Partido La Fuente
* Tecnológico 5257, colonia La Cuesta
* Camino Viejo a San Lorenzo 7990, colonia Partido Doblado
* Calle Papaya 6308, colonia El Granjero
* De las Torres 7638, colonia Fernando Baeza
* Reforma 3109 y Municipio Libre, colonia Melchor Ocampo
* Tzetzales 3080, colonia Azteca
* Jilotepec 1533, colonia Salvárcar
* Puerto de Palos 1408, colonia Praderas de Oriente
* Carretera Juárez Porvenir 880, ejido Zaragoza
* Paseo Triunfo de la República 322-B, colonia San Lorenzo
* Gómez Morín 1583, colonia Satélite
* Óscar Flores 6571-13, colonia La Presa (Plaza Camila)
* Paseo Triunfo de la República 746, colonia El Crucero
* Calle Grosella
* Manuel Talamás Camandari 6946, colonia Puente Alto
* Calle Gabriel García Márquez 6060, Infonavit Casas Grandes
* Mesa Central 2774, colonia Olivia Espinoza
* Plutarco Elías Calles 279, El Colegio
* Calle Manuel Herrera Lazo 505, colonia Manuel Gómez Morín
* Bulevar Norzagaray 3530, colonia Altavista
* López Mateos 2050 local G-8, colonia Jardines de San José (Plaza El Paseo)
* Valle del Sol 1151-B, colonia Salvárcar
* Fray Servando Teresa de Mier 6405, San Lorenzo
* Carretera Juárez Porvenir 1555, Ejido Zaragoza Distrito Bravo
* Avenida De la Raza 5496, colonia Olimpia
* Ramón Rayón y Humariza, colonia Praderas del Sol
* Profesora Eliza Griensen 3150, colonia Revolución
* Perimetral Carlos Amaya 1510, colonia Azteca
* Avenida 16 de Septiembre 775, colonia Centro
* Miguel de la Madrid 7121, Colinas de Juárez
* Pavo Real 3411, colonia División del Norte
* Bulevar Zaragoza 1823, colonia 1 de Mayo.
