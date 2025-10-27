Se han tapado 7 mil baches a un mes de iniciado el programa intensivo de bacheo

Publicidad - LB2 -

A un mes de arrancar el programa intensivo de bacheo por parte del Gobierno Municipal, hasta el momento se tienen alrededor de 7 mil baches tapados, dio a conocer el Secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

Ciudad Juárez, Chih .- En conferencia de prensa, el funcionario dijo que el programa permanente va muy bien desde que inició en distintos puntos de la ciudad, tanto en horario diurno como nocturno y en el que se le ha invertido lo suficiente para dar buenos resultados, gracias a la instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Explicó que, aunque el bacheo es permanente, a partir del mes de septiembre se intensificaron las actividades debido a las afectaciones que dejaron las lluvias.

“Se están atendiendo todos los rincones de la ciudad, aunado a lo que se realiza con el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA) y del programa de recarpeteo para tener mejores calles, por lo que para finales de año se esperan buenos resultados”, indicó.

Como parte de este plan de bacheo, se han tapado hoy en las calles Suiza, Carmen Bayona, Mayas, Tixtla, El Cid, Armando B. Chávez, Fortín de la Soledad, Valle del Cedro, Hermanos Escobar, Miguel Hidalgo, Paseo de los Compositores y Guillermo Diéguez.

Así como la Tomás Becket, Las Haciendas, Paseo de la Huerta, Del Parque, Deimos, Bosque de Aragón, Iguala, Ignacio Comonfort, Salvador Díaz Mirón, Lote Bravo y el bulevar Manuel Talamás Camandari.

