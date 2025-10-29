Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 29, 2025 | 16:03
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Se han beneficiado más de 2 mil chihuahuenses con materiales para construcción

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), dio a conocer que se ha apoyado a 2 mil 172 habitantes de 13 municipios con créditos para adquirir materiales de construcción, como parte del Programa de Mejoramiento de Vivienda 2025.

    Chihuahua, Chih .- A través de dicha iniciativa, la población accede a un esquema de financiamiento sin intereses y con facilidades de pago a 18 meses, que le permite adquirir insumos para mejorar sus casas.

    Durante la última entrega de estos apoyos se benefició a 132 habitantes del municipio de Julimes, con cemento, lámina, polín, boiler solar, piso de cerámica y block.

    - Publicidad - HP1

    La jornada fue encabezada por el director general de Coesvi, José Antonio Chávez y el alcalde, José Moncayo Porras, quienes coincidieron en que la colaboración entre los distintos niveles de Gobierno, fortalece la calidad de vida de la ciudadanía.

    Para acceder a estos financiamientos, se requiere de un enganche del 15 por ciento del monto total solicitado. También hay la posibilidad de obtener un segundo crédito, una vez saldado el 50 por ciento del primero.

    Entre los municipios beneficiados con este Programa se encuentran Balleza, Meoqui, Delicias, Parral, Camargo, Santa Isabel, Rosales, La Cruz, San Francisco de Conchos, Cuauhtémoc, Julimes, Chihuahua y Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 056 | Fuego en el Pacífico

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  Hoy abordamos los temas más...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Jorge Soto destaca la importancia de fortalecer las finanzas municipales

    El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Soto Prieto, presidente de la...
    Juárez / El Paso

    Catean negocio en la avenida De la Raza en busca de mujeres desaparecidas

    De manera extraoficial, se mencionó que la intervención se dió a petición de la...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.