Se han beneficiado juarenses con rehabilitación de parques

La rehabilitación de espacios públicos ha sido de gran impacto para los juarenses, ya que los ciudadanos han asegurado que gracias al mejoramiento de sus parques conviven más, aparte de que las niñas, niños y jóvenes ejercen el deporte.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante el periodo de la administración del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, 134 parques e instalaciones deportivas han sido construidos o rehabilitados, interviniendo en colonias como Praderas del Sol, Fray García de San Francisco, Riberas del Bravo, Quintas del Valle, La Cuesta, División del Norte y Granjas de Chapultepec, por mencionar algunas.

La Dirección General de Obras Públicas ha trabajado en estos espacios con la colocación de módulos de juegos y de ejercicio, mobiliario urbano como cestos de basura, bancas y mesas de picnic, además de proyectos que incluyen domos o canchas de usos múltiples o de pasto sintético.

Estos trabajos también han sido posible gracias a la participación de los juarenses, quienes inscribieron sus proyectos por medio del Presupuesto Participativo, permitiendo que las obras sean realizadas acorde a las necesidades de cada colonia.

Uno de los proyectos más recientes que fue entregado a la ciudadanía, es el Estadio 8 de Diciembre, ubicado en la colonia Carlos Castillo Peraza, el cual ha sido de gran impacto para los colonos del suroriente de la ciudad, quienes ya aprovechan el recinto para caminar, correr y jugar fútbol soccer y americano.

Para estas importantes obras, el Gobierno Municipal ha destinado más de 487 millones de pesos, destacando que estas acciones ya forman parte del cambio de la vida de los juarenses.

