Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 5, 2025 | 16:20
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Se han beneficiado juarenses con rehabilitación de parques

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La rehabilitación de espacios públicos ha sido de gran impacto para los juarenses, ya que los ciudadanos han asegurado que gracias al mejoramiento de sus parques conviven más, aparte de que las niñas, niños y jóvenes ejercen el deporte.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante el periodo de la administración del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, 134 parques e instalaciones deportivas han sido construidos o rehabilitados, interviniendo en colonias como Praderas del Sol, Fray García de San Francisco, Riberas del Bravo, Quintas del Valle, La Cuesta, División del Norte y Granjas de Chapultepec, por mencionar algunas.

    La Dirección General de Obras Públicas ha trabajado en estos espacios con la colocación de módulos de juegos y de ejercicio, mobiliario urbano como cestos de basura, bancas y mesas de picnic, además de proyectos que incluyen domos o canchas de usos múltiples o de pasto sintético.

    - Publicidad - HP1

    Estos trabajos también han sido posible gracias a la participación de los juarenses, quienes inscribieron sus proyectos por medio del Presupuesto Participativo, permitiendo que las obras sean realizadas acorde a las necesidades de cada colonia.

    Uno de los proyectos más recientes que fue entregado a la ciudadanía, es el Estadio 8 de Diciembre, ubicado en la colonia Carlos Castillo Peraza, el cual ha sido de gran impacto para los colonos del suroriente de la ciudad, quienes ya aprovechan el recinto para caminar, correr y jugar fútbol soccer y americano.

    Para estas importantes obras, el Gobierno Municipal ha destinado más de 487 millones de pesos, destacando que estas acciones ya forman parte del cambio de la vida de los juarenses.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    En Juárez se trabaja para tener una ciudad con mayor paz: Pérez Cuéllar

    El alcalde Cruz Pérez Cuéllar presidió este día la reunión de la Mesa de...
    Telón

    Inaugurarán la exposición “Narrativas Visuales” en el MAHCH

    El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita a la inauguración...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.