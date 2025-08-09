Movil - LB1 -
    agosto 9, 2025
    Se ha apoyado a 100 familias del crematorio plenitud con 11 mil pesos

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    De acuerdo a familias de las víctimas, los estudios se llevan a efecto en la Universidad de Nuevo México con un costo de 800 dólares, por lo que el apoyo del municipio les será de mucha ayuda.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que se entregó un apoyo de 11 mil pesos a cada una de las familias que podrían ser víctimas del crematorio Plenitud para cubrir los gastos de análisis de las cenizas que les fueron entregados.

    Pérez Cuéllar, dijo que de momento son 100 las personas a los que se les ha entregado este apoyo, de acuerdo a la petición que hicieron.

    Explicó que el recurso permitirá a los afectados llevar las cenizas a un laboratorio para que se realice un análisis forense, para que tengan la certeza científica sobre la naturaleza y origen de los restos que les fueron entregados como los de su familiar.

    De acuerdo a familias de las víctimas, los estudios únicamente se llevan a efecto en la Universidad de Nuevo México, con un costo de 800 dólares, por lo que el apoyo del municipio les será de mucha ayuda.

