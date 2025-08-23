Se gradúan jóvenes del Programa Desafío Modelo de Formación Juvenili

El director de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodriguez Giner, acudió a la ceremonia de graduación de alumnos del Programa Desafío Modelo de Formación Juvenil.
Ciudad Juárez, Chih .- “Alumnos pertenecientes a los centros comunitarios Granjas de Chapultepec, Frida Kahlo, Riberas del Bravo, Municipio Libre y Tierra culminaron sus estudios en este programa”, mencionó.
Explicó que tomaron los cursos de administración y ventas, auxiliar contable, automatización y robótica, mantenimiento Industrial, corte y color así como de aplicación de uñas y junior chef.
Los jóvenes recibieron su constancia por parte de los directivos del programa y de los representantes de las diferentes instancias de gobierno y sector privado.
En la ceremonia, Rodriguez Giner felicitó a los graduados en nombre del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, además de dirigirles unas emotivas palabras por ese gran logro.
El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Cibeles.
Este programa se brinda en varias instancias de gobierno y el sector privado.
