    agosto 23, 2025 | 14:11
    Se gradúan jóvenes del Programa Desafío Modelo de Formación Juvenili

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El director de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodriguez Giner, acudió a la ceremonia de graduación de alumnos del Programa Desafío Modelo de Formación Juvenil.

    Ciudad Juárez, Chih .- “Alumnos pertenecientes a los centros comunitarios Granjas de Chapultepec, Frida Kahlo, Riberas del Bravo, Municipio Libre y Tierra culminaron sus estudios en este programa”, mencionó.

    Explicó que tomaron los cursos de administración y ventas, auxiliar contable, automatización y robótica, mantenimiento Industrial, corte y color así como de aplicación de uñas y junior chef.

    Los jóvenes recibieron su constancia por parte de los directivos del programa y de los representantes de las diferentes instancias de gobierno y sector privado.

    En la ceremonia, Rodriguez Giner felicitó a los graduados en nombre del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, además de dirigirles unas emotivas palabras por ese gran logro.

    El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Cibeles.

    Este programa se brinda en varias instancias de gobierno y el sector privado.

