Se estrena el 27 de septiembre la película chihuahuense Lepes en The Plaza Theater

Los actores Ricardo Aguirre, Renata de la Torre invitan a la comunidad a que asista el próximo 27 de septiembre al lanzamiento de la película Lepes, en The Plaza Theater, en El Paso, Texas a las 7:00 de la tarde.

Ciudad Juárez, Chih .- Rayel Abad Guangorena, productor de la película, informó que la cinta se proyectará durante El Paso Film Festival, se tendrá alfombra roja, además acudirá todo el elenco y se tendrán invitados especiales, mencionó que los boletos se venden en Ticketmaster.

“Este es el primer largometraje que se filma en Ciudad Juárez en su totalidad, todo el elenco y equipo de trabajo es de esta frontera y de Chihuahua”, resaltó el productor en conferencia de prensa.

“Gracias al municipio por la difusión de este proyecto, ya que es el primer largometraje que se filma todo en Juárez”, explicó.

Señaló que se tuvo la premier nacional en el festival de cine en Guanajuato, que es uno de los más grandes de México y también se ganó el premio impulso, de la prensa.

“Es una historia que nace en Juárez de cómo es vivir aquí, de cómo crecemos de cómo es la infancia”, indicó.

Patricia Mendoza, regidora integrante de la Comisión de Cultura, resaltó que estos jóvenes tienen un gran talento.

“Se acercaron a nosotros para darles un apoyo en la difusión de su film Lepes, leímos la propuesta y los apoyamos, la puerta de la administración pública municipal está abierta para todos”, expresó.

La regidora Gloria Mirazo de la Rosa explicó que están apoyando a los talentos de jóvenes que salen a representar a Ciudad Juárez y les reiteró que la Comisión de Cultura les está dando todo su apoyo.

Por su parte los actores Renata de la Torre y Ricardo Aguirre invitaron a toda la comunidad a que asista a ver la película.

“Es una película muy bonita tuvo mucho a poyo del público que ya la vio, no se la vayan a perder”, expresó Renata de la Torre.