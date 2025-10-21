Se encuentra Samalayuca en plena cosecha de mojarra tilapia

Publicidad - LB2 -

El único proyecto acuícola consolidado en la región fronteriza que, además de fortalecer la economía local, añade un atractivo turístico para quienes visitan Samalayuca, es la cosecha de mojarra tilapia, indicó el titular de Desarrollo Rural, Enrique Reyes Córdova.

Ciudad Juárez, Chih .- “Se trata de una empresa familiar, ubicada en el poblado de Samalayuca, la cual se encuentra actualmente en plena cosecha, ofreciendo a las y los fronterizos la posibilidad de adquirir peces vivos y seleccionándolos directamente”, explicó.

Dijo que este proyecto de engorda de mojarra que se ha consolidado en los últimos años, representa una importante alternativa productiva para la región.

“Debido a las bajas temperaturas registradas a inicios del año, el proceso de cosecha inició en abril, con un retraso de aproximadamente un mes. A pesar de ello, se espera una producción total de entre 6 y 7 toneladas provenientes de todos los estanques, con un peso promedio de 400 gramos por pieza”, subrayó.

Reyes Córdova, destacó la relevancia de este emprendimiento e invitó a la ciudadanía para que se acerquen a la dirección de la dependencia para buscar alternativas como esta, en las que se busca el crecimiento personal y, por ende, de la región.

