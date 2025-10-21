Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 21, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 21, 2025 | 16:06
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Se encuentra Samalayuca en plena cosecha de mojarra tilapia

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El único proyecto acuícola consolidado en la región fronteriza que, además de fortalecer la economía local, añade un atractivo turístico para quienes visitan Samalayuca, es la cosecha de mojarra tilapia, indicó el titular de Desarrollo Rural, Enrique Reyes Córdova.

    Ciudad Juárez, Chih .- “Se trata de una empresa familiar, ubicada en el poblado de Samalayuca, la cual se encuentra actualmente en plena cosecha, ofreciendo a las y los fronterizos la posibilidad de adquirir peces vivos y seleccionándolos directamente”, explicó.

    Dijo que este proyecto de engorda de mojarra que se ha consolidado en los últimos años, representa una importante alternativa productiva para la región.

    - Publicidad - HP1

    “Debido a las bajas temperaturas registradas a inicios del año, el proceso de cosecha inició en abril, con un retraso de aproximadamente un mes. A pesar de ello, se espera una producción total de entre 6 y 7 toneladas provenientes de todos los estanques, con un peso promedio de 400 gramos por pieza”, subrayó.

    Reyes Córdova, destacó la relevancia de este emprendimiento e invitó a la ciudadanía para que se acerquen a la dirección de la dependencia para buscar alternativas como esta, en las que se busca el crecimiento personal y, por ende, de la región.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:42:26
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 047 | Habladas a la 4T

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  Desde ADN Studio, David Gamboa...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Telón

    Promueven los derechos de la niñez a través del arte con el programa “Expresarte ¡es tu derecho!”

    Con la firme intención de que las niñas y los niños conozcan y ejerzan...
    Juárez / El Paso

    Ofrece Salud Municipal servicios y orientación médica a trabajadores y familias juarenses

    Con el propósito de promover la prevención y el cuidado integral de la salud...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.