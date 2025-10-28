Se desarrollará el XIV Congreso de Turismo Médico en Ciudad Juarez

Ciudad Juárez se prepara para recibir a especialistas y representantes del sector salud y hospitalidad del país durante el XIV Congreso de Turismo Médico que se llevará a cabo los días 19 y 20 de noviembre, consolidando a la frontera como un punto estratégico en el desarrollo de este segmento de la industria turística.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante la presentación del evento, Francisco Moreno Villafuerte, director de Turismo del Municipio, destacó la relevancia de que Juárez sea el epicentro nacional del turismo médico, con la participación de más de 300 asistentes provenientes de casi todas las entidades del país, además de delegaciones internacionales, entre ellas Cali, Colombia, que asistirá como país invitado.

“El congreso contará con una participación muy robusta de la comunidad médica y de los prestadores de servicios locales. Agradecemos especialmente a la Secretaría de Turismo de Cali por confiar en este proyecto y reconocer que Juárez puede ser un vínculo estratégico para el desarrollo de la salud y el bienestar en América Latina”, expresó Moreno Villanueva.

Por su parte, Tomás Cuevas Contreras, presidente del Colegio Nacional de Turismo, Hotelería y Gastronomía, subrayó la importancia económica del sector, al señalar que el turismo médico genera entre 8,000 y 8,500 millones de pesos anuales en México, con un flujo de entre 1.4 y 3 millones de visitantes que viajan por atención médica y bienestar.

“El turismo médico no solo fortalece la economía, sino que posiciona a Juárez como un referente nacional junto a ciudades como Tijuana. Este congreso demuestra que nuestra frontera tiene la infraestructura, el talento y la visión para seguir creciendo”, afirmó Cuevas.

Asimismo, Antonio Suárez, presidente del Colegio Nacional de Gastronomía, habló sobre la integración de nuevos servicios y alianzas locales, destacando que durante el congreso se presentarán paquetes y membresías accesibles para fomentar la atención médica regional, incluyendo créditos para cirugías y programas de salud con consultas y medicamentos por cuotas mensuales.

El evento contará con la colaboración de la Secretaría de Turismo Federal y Estatal, así como de representantes del sector hotelero encabezados por Roberto Kong Baquier, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de la Zona Norte de Chihuahua.

El XIV Congreso de Turismo Médico reafirma el liderazgo de Ciudad Juárez como un punto clave en el impulso del bienestar, la innovación médica y la derrama económica, en sintonía con la visión del Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, de fortalecer los sectores productivos de la frontera.