octubre 17, 2025
    octubre 24, 2025 | 17:22
    Se debe evitar la tentación perversa de politizar el problema del agua en Parritas: Arturo Zubía

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Arturo Zubía Fernández, advirtió que el tema del agua en la comunidad de Parritas, municipio de Saucillo, no debe usarse como bandera política ni con fines partidistas.

    Chihuahua, Chih .– Afirmó que el problema se ha atendido con responsabilidad y resultados concretos, al concretarse el 23 de octubre la donación del terreno donde se perforará el nuevo pozo, trámite indispensable para iniciar la obra y garantizar el abasto de agua potable a las familias de la zona.

    El legislador explicó que la Junta Central de Agua y Saneamiento ya cuenta con el estudio técnico de viabilidad, y que en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Rural y el Municipio de Saucillo se gestionará la maquinaria necesaria para comenzar los trabajos.

    Mientras tanto, la comunidad sigue recibiendo agua mediante pipas, lo que asegura un suministro provisional durante el proceso.

    Zubia Fernández señaló además que uno de los principales obstáculos para avanzar en estos proyectos ha sido la lentitud de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que retrasa por meses la autorización de concesiones. “Cuando se trata de agua potable, las respuestas deberían darse en cuestión de días, no de meses.

    Es urgente que la federación entienda que el acceso al agua no puede esperar trámites interminables”, expresó el diputado.

    Finalmente, reiteró que el acceso al agua no puede convertirse en tema de confrontación política, sino en una causa común.

    “Aquí no hay omisión ni abandono; hay gestión, trabajo y coordinación. El agua no debe ser usada para dividir ni para sacar ventaja. Parritas tendrá agua porque se está actuando con hechos, no con discursos”, concluyó.

