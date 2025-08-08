Se coordinan dependencias para apoyar a damnificados por las lluvias

Publicidad - LB2 -

Varias dependencias del Gobierno Municipal trabajan de manera coordinada para dar un apoyo integral a los afectados por las lluvias registradas en meses pasados.

Ciudad Juárez, Chih .- En rueda de prensa, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, explicó que se está en proceso para entregar los apoyos a las familias afectadas y como parte de ello se tienen reuniones con personal de varias dependencias que se encargan de la ayuda a esas familias.

Oficialía Mayor ya está haciendo los trámites para la compra del material que se les entregará a los damnificados, la Dirección de Asentamientos Humanos está platicando con las personas para decirles en que va a consistir el apoyo y que ellos determinen si aceptan o no.

- Publicidad - HP1

Dijo que se está realizando todo el trámite administrativo y ya pronto se estarán dando a conocer los datos de los apoyos que se darán a los colonos afectados por las lluvias.

Por otro lado, el alcalde Pérez Cuéllar dio conocer que son 90 familias afectadas por el caso del crematorio, las que han acudido al Municipio a solicitar la ayuda para hacer las pruebas de laboratorio y serán apoyadas.

Resaltó que si se acercan más personas, se hará un esfuerzo y se apoyará a todas las que lo soliciten.

“En próximos días se les otorgará el recurso para que puedan a acudir a un laboratorio autorizado y capaz para que determine si lo que tienen son cenizas y si obviamente corresponden a un ser humano”, agregó.

El Presidente mencionó que el monto a otorgar será de alrededor de 11 mil pesos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.