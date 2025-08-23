Se certifican 20 personas en curso de panadería para impulsar autoempleo y emprendimiento

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y social, el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), llevó a cabo la graduación del curso de panadería en el Centro de Servicios Comunitarios Integrados (CSCI) Águilas de Zaragoza, donde 20 personas concluyeron con éxito su preparación y recibieron constancias oficiales.

Ciudad Juárez, Chih .- El propósito del curso, fue dotar a las y los participantes de herramientas prácticas que les permitan generar oportunidades de autoempleo, emprender su propio negocio o incorporarse al sector laboral formal en el ramo de la panificación.

Durante la ceremonia, se entregaron constancias oficiales a las personas graduadas, en honor a su esfuerzo y dedicación en esta etapa de capacitación.

Austria Galindo, subsecretaria de DHyBC, destacó que este tipo de capacitaciones son una herramienta clave para mejorar la calidad de vida y fomentar la autonomía económica de las familias juarenses.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la formación y el fortalecimiento de las capacidades productivas, generando oportunidades reales que contribuyen a construir una sociedad más próspera e incluyente.

