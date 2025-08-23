Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 23, 2025 | 14:03
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Se certifican 20 personas en curso de panadería para impulsar autoempleo y emprendimiento

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y social, el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), llevó a cabo la graduación del curso de panadería en el Centro de Servicios Comunitarios Integrados (CSCI) Águilas de Zaragoza, donde 20 personas concluyeron con éxito su preparación y recibieron constancias oficiales.

    Ciudad Juárez, Chih .- El propósito del curso, fue dotar a las y los participantes de herramientas prácticas que les permitan generar oportunidades de autoempleo, emprender su propio negocio o incorporarse al sector laboral formal en el ramo de la panificación.

    Durante la ceremonia, se entregaron constancias oficiales a las personas graduadas, en honor a su esfuerzo y dedicación en esta etapa de capacitación.

    - Publicidad - HP1

    Austria Galindo, subsecretaria de DHyBC, destacó que este tipo de capacitaciones son una herramienta clave para mejorar la calidad de vida y fomentar la autonomía económica de las familias juarenses.

    Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la formación y el fortalecimiento de las capacidades productivas, generando oportunidades reales que contribuyen a construir una sociedad más próspera e incluyente.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 038 | Rivalidad Juárez Vs Chihuahua

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ¡Viernes candente en Ciudad...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Taller sobre salud animal busca enfrentar retos de la sequía en la región

    El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural...
    Estado

    “El rumbo de México lo deben decir los ciudadanos no los gobernantes “: Maria Antonieta

    La diputada de morena, Maria Antonieta Pérez Reyes participó como expositora en el Congreso...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.