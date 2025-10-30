Se beneficiaron 12 plantes de Ciudad Juárez con equipos de robótica

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) entregó equipos de robótica, legos didácticos y actualizaciones para robots, en beneficio de 12 planteles de Educación Básica en Ciudad Juárez, con el objetivo de incentivar e impulsar las capacidades tecnológicas y creativas de las y los estudiantes.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento se llevó a cabo en el Salón Rojo de la Subsecretaría de Educación Zona Norte, donde se dieron cita representante de seis primarias y seis secundarias, que recibieron equipo de robótica valuado en poco más de 13 mil pesos cada uno.

Estos planteles educativos, tanto estatal como federalizado, se hicieron acreedores a estos equipos por resultar ganadores del evento denominado “First Lego League”.

Del nivel Primaria, las escuelas beneficiadas fueron: Tarahumara, Club de Leones No.2521, Amado Nervo, Fray Toribio Benavente No.2032, México 68 y Modesto Arizpe turno matutino.

Asimismo, de nivel secundarias recibieron el apoyo la Secundaria Federal No.17, la Secundaria Estatal No.3067, la Secundaria Federal No.18, la Secundaria Federal No.22, la Secundaria Federal No.4 y Escuela Secundaria Técnica No.44.

El subsecretario de Educación en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, destacó la contribución por tercer año consecutivo de la Fundación Robotix, y felicitó a los docentes y estudiantes por su destacada participación en “First Lego League”

La supervisora de la Zona 4 de Secundarias, Carlota Amalia Molinar Lucero, destacó que la experiencia para el alumnado en situación de vulnerabilidad económica, ha sido muy motivante, pues incluso los llevó a participar en eventos de robótica estatales y nacionales en Guadalajara y la Ciudad de México, donde se tuvieron muy buenos resultados.

A su vez, Gerardo Moreno, docente de la Secundaria Federal No.17, expuso el caso de éxito de alumnas del Conalep Juárez III, las cuales lograron una medalla de oro en el concurso internacional Infomatrix World Finals, efectuado en Bucarest, Rumania.

