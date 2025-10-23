Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 23, 2025 | 10:33
    Se benefician vecinos de la colonia Las Haciendas con servicios municipales

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El próximo sábado 1 de noviembre se llevará a cabo el programa Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, ahora en la colonia Las Haciendas, en la calle Hacienda de los Fresnos y Hacienda Santiago de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

    Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, Informó que previo a la cruzada, empleados municipales de diferentes dependencias ofrecen sus servicios desde el lunes 20 y hasta el próximo viernes 31 de octubre en la Escuela Primaria Agustín Melgar, ubicada en la calle Hacienda el Sauz cruce con Acacias de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde.

    La funcionaria informó que este jueves acudirá personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), de Atención Ciudadana, Desarrollo Económico, además se proporcionará información sobre el Impuesto Predial, infracciones de Vialidad y Estacionómetros.

    Mañana viernes apoyarán a la ciudadanía con sus servicios la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Atención Ciudadana, estará el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ayudando a la afiliación y semanas cotizadas, además de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), así como shows artísticos.

    El lunes 27 de octubre estarán la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Atención Ciudadana, unidades médicas móviles, vacunación y Presupuesto Participativo.

    El martes 28 acudirá la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Atención Ciudadana, Desarrollo Urbano, se recibirán reportes de alumbrado público, Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), Desarrollo Social y se otorgará asesoría de regulación de predios materiales y particulares con convenio.

    El próximo miércoles 29 de octubre atenderá el módulo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Atención Ciudadana, el programa de destilichadero de la Dirección de Limpia, además de Parques y Jardines.

    El jueves estarán atendiendo los módulos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Atención Ciudadana, habrá vacunación de mascotas por personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, Protección Civil y se recibirán los reportes de alumbrado público.

    El viernes 31 de octubre acudirán las dependencias de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Atención Ciudadana, Derechos Humanos y Desarrollo Social.

