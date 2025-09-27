Se benefician jóvenes de CIDESES A.C con el Presupuesto Participativo

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, hizo la entrega simbólica de un cheque por la cantidad de 3 millones, 361 mil 549 pesos, con el objetivo de cubrir el proyecto ganador del Presupuesto Participativo: Seguridad ciudadana en acción, policía de proximidad y comunidad por la prevención.

Ciudad Juárez, Chih .- La Asociación Civil Centro de Investigación de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud (CIDESES) fue la beneficiaria, gracias a su proponente, Benjamín Rangel Portillo que buscó promover la implementación de acciones en torno a la prevención de la violencia a través de equipos de intervención social a favor de las y los jóvenes.

“Soy un enamorado de esta herramienta del Presupuesto Participativo, pues de esta forma las y los juarenses van decidiendo dónde se pone una buena parte del recurso municipal, tal es el caso de este proyecto”, indicó el alcalde.

Señaló que decidir en qué emplear el recurso no es tarea sencilla y, aunque se puede realizar, es mucho mejor tener la orientación ciudadana.

El alcalde reiteró estar convencido que las niñas, niños y jóvenes son el mayor tesoro que tiene Ciudad Juárez; “aquí es donde tenemos que estar, porque ustedes son los futuros líderes de la comunidad, quizás en la musica, industria o política, por qué no”.

Los invito a que conozcan el trabajo que hacemos todos los días por Juárez, ya que es importante que estén enterados de lo que sucede. Cuenten con nosotros como aliados, subrayó el edil.

Por su parte, César Adrián Luna como beneficiario de CIDESES, destacó que veía muy lejos la idea de convivir con los policías, antes de iniciar el proyecto, sin embargo, gracias a estas actividades ahora sabe que son personas que están para apoyarles.

“Tenemos charlas, juegos y muchas otras actividades que no solo son divertidas, sino que nos ayudan a organizarnos y pensar diferente, así como dejar algo bueno a nuestro alrededor.

En tanto, Benjamín Rangel, director ejecutivo de CIDESES A.C., expresó su agradecimiento y reconocimiento al Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Pérez Cuéllar, pues dijo “son acciones en las que se fortalecieron la relación de los vecinos de la comunidad en esta zona, al igual que en el suroriente”.

En el evento estuvo el director de Participación Ciudadana del Municipio, Sebastián Aguilera Brenes; Ana Carmen Estrada, síndica Municipal; Antonio Salas, director de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Beatriz Adriana, docente de CIDESES.

