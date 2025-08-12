Movil - LB1 -
    agosto 12, 2025 | 18:59
    Sanciona J+ a vivienda en Campestre Virreyes por conexión ilegal

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Detectan los Guardianes del Agua de la Junta de Agua y Saneamiento, en sus recorridos diarios, una toma clandestina en vivienda ubicada en la calle Antonio María de Bucareli, en la colonia Campestre Virreyes.

    Ciudad Juárez, Chih .- El hallazgo se produjo tras realizar una excavación de más de un metro de profundidad, en la que se descubrió una conexión ilegal a la red hidráulica, mediante una línea de cobre que llegaba directamente a la propiedad.

    Por lo que, se realizó el corte del servicio más drástico, para impedir el suministro no autorizado.

    A consecuencia de esta irregularidad, se aplicó una sanción equivalente a 600 UMAS, lo que representa un monto de 67 mil 884 pesos.

    La J+ hace un llamado a la ciudadanía a colaborar en el cuidado del recurso hídrico, especialmente durante esta temporada de calor en la que aumenta la demanda.

    Se invita a denunciar cualquier conexión irregular o acto sospechoso a través del número de WhatsApp 656-375-3610, anexando fotos y videos que ayuden a ubicar con mayor rapidez el sitio señalado.

