Sanciona J+ a vivienda en Campestre Virreyes por conexión ilegal

Publicidad - LB2 -

Detectan los Guardianes del Agua de la Junta de Agua y Saneamiento, en sus recorridos diarios, una toma clandestina en vivienda ubicada en la calle Antonio María de Bucareli, en la colonia Campestre Virreyes.

Ciudad Juárez, Chih .- El hallazgo se produjo tras realizar una excavación de más de un metro de profundidad, en la que se descubrió una conexión ilegal a la red hidráulica, mediante una línea de cobre que llegaba directamente a la propiedad.

- Publicidad - HP1

Por lo que, se realizó el corte del servicio más drástico, para impedir el suministro no autorizado.

A consecuencia de esta irregularidad, se aplicó una sanción equivalente a 600 UMAS, lo que representa un monto de 67 mil 884 pesos.

La J+ hace un llamado a la ciudadanía a colaborar en el cuidado del recurso hídrico, especialmente durante esta temporada de calor en la que aumenta la demanda.

Se invita a denunciar cualquier conexión irregular o acto sospechoso a través del número de WhatsApp 656-375-3610, anexando fotos y videos que ayuden a ubicar con mayor rapidez el sitio señalado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.