Saluda Pérez Cuéllar a Ariadna Montiel durante gira presidencial en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El encuentro se dio en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum para inaugurar el Centro Libre para las Mujeres.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sostuvo un breve encuentro con la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, durante la gira de trabajo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en esta frontera.

El alcalde compartió en redes sociales una fotografía junto a la funcionaria federal, quien forma parte del equipo que acompaña a la mandataria nacional en sus actividades oficiales en Ciudad Juárez.

“Un gusto saludar a mi amiga Ariadna Montiel”, escribió Pérez Cuéllar en su publicación.

- Publicidad - HP1

El encuentro ocurrió en el contexto de la visita presidencial, durante la cual Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración del Centro Libre para las Mujeres, en un acto realizado con la participación de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y del propio alcalde juarense.

De acuerdo con la agenda difundida por la Delegación Estatal de Bienestar, la presidenta de la República continuará este domingo con actividades en Ciudad Juárez, que incluyen recorridos de supervisión de obras en proceso, como parte de la estrategia federal de seguimiento a proyectos de infraestructura y programas sociales en la región fronteriza.

La presencia de la secretaria de Bienestar en la gira subraya la coordinación entre el Gobierno Federal y las autoridades locales en la implementación de programas sociales y acciones de desarrollo, particularmente en zonas con altos niveles de vulnerabilidad social.

Redacción ADN / Staff ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dudes en enviarnos un correo ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.

https://www.adiario.mx/patrocinios/