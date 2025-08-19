Movil - LB1 -
    agosto 19, 2025 | 17:21
    Robaban agua con manguera conectada a red de la J+

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Cuenta tiene adeudo de casi 120 mil pesos a la cual se suman 20 mil de multa.

    Ciudad Juárez, Chih .- Los Guardianes del Agua de la J+ ubicaron una casa en la calle Aquiles Serdán, de colonia Chaveña, donde se tenían una toma clandestina que unía la vivienda con la red de agua potable a través de una manguera.

    En una inspección, los guardianes detectaron la toma ilegal y un adeudo de 119 mil pesos en la cuenta, por lo que de inmediato cortaron el servicio y aplicaron una multa de 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual aumentó a 180 UMAs debido a que los habitantes volvieron a reconectarse de manera ilegal.

    La multa equivale a 20 mil 365 pesos, los cuales se suman a los casi 120 mil pesos de adeudo que ya tiene la cuenta, la cual tendrá que ser regularizada en las oficinas de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez para poder ser reconectada.

    La J+ reitera el firme compromiso con los usuarios cumplidos, los cuales se ven afectados por el robo del agua, por lo cual, los Guardianes del Agua piden a la comunidad denunciar cualquier anomalía al WhatsApp 656-375-3610 con la dirección, fotos y videos del lugar, para que este sea ubicado rápidamente.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

