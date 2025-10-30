Rinden homenaje a “Tin Tan” con altar de muertos en Pueblito Mexicano

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, con motivo de la celebración del Día de Muertos, inauguró el Altar de Muertos dedicado al actor y comediante mexicano Germán Valdés “Tin Tan”, en la explanada de las oficinas de Pueblito Mexicano hasta el próximo 2 de noviembre.

Ciudad Juárez, Chih .– José de Jesús Granillo, secretario de Hacienda, señaló que se eligió al actor debido a su vínculo con la frontera, ya que fue en Ciudad Juárez donde inició e impulsó su trayectoria artística, consolidándose como uno de los íconos más representativos de la cultura popular mexicana.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la gubernatura en Ciudad Juárez, destacó que este tipo de actividades fortalecen el sentido de identidad y revaloran las tradiciones que dan vida a la cultura mexicana, además de fomentar la convivencia familiar entre las y los juarenses.

El altar cuenta con todos los elementos tradicionales que caracterizan esta ofrenda, como flores de cempasúchil, veladoras, alimentos típicos, pan de muerto, fotografías, calaveras decoradas y figuras alusivas al personaje, acompañadas del xoloitzcuintle, considerado el guía de las almas en su camino al más allá.

Con el propósito de involucrar a la ciudadanía, el altar estará abierto al público para su recorrido, donde las y los visitantes podrán apreciar cada detalle y dejar una nota con el nombre de sus seres queridos fallecidos.

Durante la inauguración, las y los asistentes también disfrutaron de un ambiente familiar, acompañado de pan de muerto y chocolate caliente.

Las autoridades reiteraron la invitación al evento “Raíces y Recuerdos: Panteón de las Ánimas”, que se llevará a cabo esta tarde en el Parque Central Oriente a partir de las 17:00 horas, donde servidoras y servidores públicos estatales presentarán sus altares inspirados en leyendas y personajes representativos de Chihuahua.

