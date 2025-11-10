Rinde su primer informe la Síndica Municipal Ana Carmen Estrada García

Publicidad - LB2 -

Destaca el uso del poder para servir, la transparencia como justicia social y el compromiso con la comunidad juarense.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un evento celebrado este lunes, la síndica municipal Ana Carmen Estrada García presentó su primer informe de actividades al frente de la Sindicatura de Ciudad Juárez, donde enfatizó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el servicio público centrado en las personas.

Durante su discurso, Estrada García afirmó que el cargo no la define, sino “el compromiso de responderle a la gente”, y subrayó que en el ejercicio público existen dos caminos: servirse del poder o utilizarlo para servir. “Nosotros elegimos el segundo, porque elegimos acompañar, orientar y cuidar los recursos del pueblo, que representan el esfuerzo de cada ciudadana y ciudadano”, expresó.

Recalcó que su informe no es una lista de logros personales, sino el resultado del trabajo colectivo con las y los servidores públicos del Ayuntamiento. “Cada observación, recomendación y revisión debe servir para mejorar los procesos de gobernar, no para detenerlos”, sostuvo.

La síndica también hizo énfasis en la importancia de la transparencia como herramienta de justicia social, y señaló que el verdadero impacto de su trabajo se encuentra en los barrios, donde llegan las obras públicas, las becas a las familias y donde “cada peso cuidado con honestidad se traduce en bienestar”.

En materia de género, mencionó avances en equidad y justicia, aclarando que su postura feminista no es solo discursiva, sino que responde a una historia de vida y una convicción personal. En ese sentido, abogó por un servicio público más cercano, humano y sensible a las necesidades de las mujeres y sectores vulnerables.

La presidenta del DIF Municipal, Martha Rubí Enríquez, felicitó a Estrada por su entrega y destacó su visión distinta en la fiscalización, basada en el diálogo y la construcción de soluciones conjuntas. “Ha demostrado que las mujeres pueden y deben ocupar espacios de decisión, aportando sensibilidad, firmeza y cercanía con la comunidad”, expresó.

El acto contó con la presencia del secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel; los diputados federales Alejandro Pérez Cuéllar y Daniel Murguía; la magistrada Gloria Angélica Mendoza Beltrán, y el coordinador de Directores Municipales, Enrique Licón Chávez, además de regidores, directores municipales y ciudadanos que acudieron al informe.

Finalmente, la síndica invitó a la ciudadanía a consultar el informe completo a través del sitio oficial de la Sindicatura Municipal, reiterando que su compromiso para el segundo año de gestión seguirá siendo el mismo: trabajar de la mano con la gente y velar por un gobierno honesto, eficiente y cercano a las necesidades reales de Ciudad Juárez.

