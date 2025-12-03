Revisan productores agrícolas reforma a la Ley del Agua mientras persisten bloqueos en puentes de Juárez

Publicidad - LB2 -

El Frente Nacional de Rescate del Campo Mexicano analiza el dictamen aprobado; la frontera permanece parcialmente cerrada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – A pocas horas de que el Pleno de la Cámara de Diputados discuta la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, agricultores de Chihuahua y otras entidades del país, integrantes del Frente Nacional de Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), se encuentran en proceso de revisión del dictamen aprobado por comisiones legislativas este miércoles 4 de diciembre. En paralelo, continúan los bloqueos en los carriles comerciales de los puentes internacionales en Ciudad Juárez, como parte de las acciones de protesta contra la iniciativa.

Desde la mañana de este miércoles, miembros de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso de la Unión, avalaron el dictamen que contempla una serie de reformas al marco legal en materia de aguas nacionales. El documento, de más de 500 páginas, será llevado a votación ante el Pleno en las próximas horas.

Ante esto, productores del noroeste de Chihuahua decidieron intensificar las movilizaciones. Desde temprana hora, bloquearon los accesos comerciales a los principales cruces fronterizos de Ciudad Juárez con maquinaria agrícola, lo que generó largas filas de tráileres varados y afectaciones directas al transporte de mercancías en uno de los pasos más dinámicos de la frontera con Estados Unidos.

Eraclio Rodríguez, dirigente del FNRCM en Chihuahua y exdiputado federal, informó desde la Ciudad de México que el documento está siendo analizado por un grupo de especialistas. Señaló que una vez concluida la revisión técnica, el Frente emitirá un posicionamiento formal sobre el contenido y posibles afectaciones que podría generar la reforma para los derechos de los usuarios agrícolas del agua.

Rodríguez reconoció que las acciones de protesta no se han replicado de forma homogénea en todo el país, pero aclaró que en las regiones donde existe una mayor presión sobre el recurso hídrico —como Chihuahua—, las movilizaciones continuarán mientras no haya una respuesta clara a las demandas del sector.

Desde el ámbito legislativo, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que el documento final incorporó al menos 50 modificaciones, resultado de mesas de diálogo con diversos actores. Sin embargo, organizaciones del campo han expresado su escepticismo respecto a estos cambios, argumentando que el núcleo de la iniciativa sigue centralizando el control del agua y limitando los derechos históricos de los productores.

En Ciudad Juárez, las protestas se concentran en los carriles destinados al comercio internacional, afectando el cruce de exportaciones e importaciones, sin que hasta el momento se hayan reportado confrontaciones. Las autoridades locales y federales se mantienen en comunicación con los grupos de productores, aunque no se han anunciado medidas para el desalojo de las vías bloqueadas.

El sector agrícola ha señalado que la reforma representa una amenaza directa al uso productivo del agua, especialmente en estados del norte, donde la escasez y el uso eficiente del recurso son condiciones críticas para la economía regional.

La discusión en el Congreso se da en medio de este ambiente de tensión y movilización que podría escalar, dependiendo del resultado de la votación en el Pleno.

