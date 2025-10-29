Revisan IMM y CERESO Femenil propuesta de colaboración interinstitucional

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de llevar a cabo la revisión de una propuesta para la conformación de una Mesa de Reinserción Social de Mujeres, Elvira Urrutia Castro, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), sostuvo una reunión con la directora del Centro de Reinserción Social Femenil No. 2 (CERESO), Perla Nayeli Salas Corral.

Ciudad Juárez, Chih .- La propuesta fue impulsada por la titular del IMM con la finalidad de articular acciones entre los distintos grupos que intervienen en el CERESO Femenil en Ciudad Juárez, entre ellos organizaciones de la sociedad civil, grupos religiosos, instituciones gubernamentales, así como proyectos académicos de investigación de grado y posgrado.

Urrutia Castro explicó que con esta mesa se pretende evitar duplicar las acciones y, en su lugar, promover la planeación conjunta que aumente el impacto de los programas implementados. Esto permite dar seguimiento a los procesos y resultados de las intervenciones, así como identificar de manera colectiva las áreas de oportunidad y llegar a más mujeres.

“Los sistemas penitenciarios tienen la función de garantizar la reinserción de las personas a la sociedad. Las mujeres privadas de la libertad son sujetas de este derecho y el Estado tiene la obligación de ofrecerles condiciones y herramientas reales para reconstruir su proyecto de vida. En este entendido, promover la reinserción social no solo es una cuestión de justicia, sino también una forma de prevenir la reincidencia y fortalecer el tejido social”, expresó la directora general del IMM.

Como parte de la reunión también se habló sobre los preparativos del cierre de la primera intervención realizada en el CERESO No. 2 por el equipo multidisciplinario del IMM, donde a lo largo de un año se llevaron a cabo distintas acciones con mujeres privadas de la libertad.

En la reunión también participaron la coordinadora de Comunicación Social del IMM, Alexia Buendía Peña; la coordinadora de Transversalización del Instituto, Ana Karina Ruiz Trevizo; y la encargada de Investigación de dicha dependencia, Angélica López Muñoz; así como representantes de la organización civil Tenda di Cristo.

