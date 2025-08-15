Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 15, 2025 | 14:45
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Revisa alcalde programa de CECI’s con director del IMSS Zoé Robledo

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, se reunió con el titular del IMSS, Zoé Robledo, para revisar los avances de la construcción de los Centros de Educación y Cuidados Infantiles (CECI) en Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih .- Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer la reunión que sostuvo con el alcalde juarense, con quien intercambio información que tiene a esta frontera como punta de lanza, como una deuda histórica con las mujeres maquiladoras.

    El funcionario explicó que, estos espacios comenzaron a construirse en esta localidad fronteriza, en atención a los hijos de la población trabajadora de Ciudad Juárez.

    - Publicidad - HP1

    Robledo dijo que abordaron otros proyectos que se desarrollarán para la atención de los derechohabientes, aunque no dio detalles sobre este tema.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 037 | Juárez vibra con nuevo festival

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio del podcast...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Trabajamos a diario para que nuestros agentes estén comprometidos con la ciudadanía: SSPM

    César Omar Muñoz Morales, secretario de la dependencia, se dice ajeno a los hechos...
    Noroeste

    Apoya NutriChihuahua a 141 adultos mayores y personas con discapacidad en Nuevo Casas Grandes

    Un total de 141 personas adultas mayores y con discapacidad recibieron despensas del programa...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.