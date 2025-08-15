Revisa alcalde programa de CECI’s con director del IMSS Zoé Robledo

Publicidad - LB2 -

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, se reunió con el titular del IMSS, Zoé Robledo, para revisar los avances de la construcción de los Centros de Educación y Cuidados Infantiles (CECI) en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer la reunión que sostuvo con el alcalde juarense, con quien intercambio información que tiene a esta frontera como punta de lanza, como una deuda histórica con las mujeres maquiladoras.

El funcionario explicó que, estos espacios comenzaron a construirse en esta localidad fronteriza, en atención a los hijos de la población trabajadora de Ciudad Juárez.

Robledo dijo que abordaron otros proyectos que se desarrollarán para la atención de los derechohabientes, aunque no dio detalles sobre este tema.

