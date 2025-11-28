“Revbels”, el documental que amplifica la voz del hip hop juarense en la Ciudad de México

Publicidad - LB2 -

La cinta retrata la fuerza creativa de la juventud fronteriza y su impacto social a través del arte urbano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El documental “Revbels”, producido con el respaldo del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) y el Gobierno Municipal, continúa su recorrido de exhibiciones en espacios culturales de la Ciudad de México, donde ha sido recibido con gran interés por parte del público. La cinta, que se proyecta del 24 al 30 de noviembre, ofrece una mirada íntima y poderosa al universo del hip hop juarense, un movimiento artístico y comunitario que se abre paso desde la periferia.

Dirigido por Valeria Guerrero y Gilberto M. Romero, con guion del rapero y activista Gerardo “Freeman” Medina y producción de Ricardo “Zeklos” Cisneros, el documental reúne las voces y experiencias de diez artistas locales. A través del relato visual, se traza un mapa de resiliencia, creatividad y construcción colectiva, anclado en el rap, el graffiti, la producción musical y el break dance como herramientas de expresión y transformación social.

La obra destaca el contraste de vidas que integran la escena del hip hop en Juárez: grafiteros que hallan en el trazo un lenguaje propio, raperos que levantan su voz contra la marginación, productores que fortalecen el talento desde el anonimato, y niñas breakers que encuentran en la danza un espacio de crecimiento personal y seguridad. Todo ello entrelazado con las realidades sociales, educativas y políticas que marcan la vida diaria en la frontera.

Uno de los momentos clave del documental es la participación de Eptos Uno, referente nacional del rap en español, cuya intervención contextualiza la escena juarense dentro del panorama del hip hop hispanohablante. Su voz suma fuerza al mensaje del filme: que el arte urbano no solo es cultura, sino también resistencia, identidad y comunidad.

Este viernes, “Revbels” tendrá una proyección especial en Cinemex Manacar, una de las sedes más relevantes de su circuito en la capital del país. La función marca un hito en la difusión del proyecto, al acercarlo a nuevos públicos y consolidar su presencia como una propuesta audiovisual con peso cultural y testimonial.

El recorrido de la cinta forma parte de la octava edición del Cinica Festival de Cine, y también incluye presentaciones en espacios alternativos como Foro Elefante, Club Cultural Roots y otros recintos, donde se han generado diálogos con jóvenes, artistas y colectivos de la Ciudad de México.

“Revbels” se posiciona como un reflejo fiel y honesto del talento emergente en Ciudad Juárez, y como una ventana para comprender cómo la juventud fronteriza transforma su realidad desde el arte. El documental no solo lleva la música y el estilo de vida del hip hop al centro del país, sino que también visibiliza las luchas cotidianas, la creatividad y la potencia de una ciudad que vibra, rima y resiste.

