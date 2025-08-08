Reunirá Expo Wiretech 2025 a más de 120 expositores de la industria del arnés

Publicidad - LB2 -

La Expo Wiretech celebrará su sexta edición los días 10 y 11 de septiembre de 2025 en el Centro de Convenciones de El Paso, Texas, consolidándose como un evento binacional clave para el desarrollo industrial, la innovación tecnológica y la vinculación de negocios en el sector de arneses eléctricos y electrónicos.

Ciudad Juárez, Chih .- En esta ocasión participarán más de 120 expositores de Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica, presentando maquinaria de última generación, soluciones de automatización, insumos especializados y servicios para la industria.

El programa incluye conferencias magistrales, encuentros de negocios B2B y actividades de networking dirigidas a fabricantes, proveedores y tomadores de decisiones de ambos lados de la frontera, se dio a conocer en conferencia de prensa.

Tania Maldonado Garduño, directora de Desarrollo Económico del Municipio, destacó que el evento es organizado por Wiretech, en coordinación con el Municipio y contará con la presencia del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien encabezará la inauguración junto con los alcaldes de El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México.

Señaló que la participación municipal busca fortalecer a la industria local y potenciar el crecimiento de la proveeduría regional, recordando que Ciudad Juárez es la segunda ciudad más importante en el sector industrial del país.

La funcionaria subrayó que este tipo de encuentros son esenciales para establecer y reforzar las relaciones con el vecino país del norte, así como para abrir nuevas oportunidades de inversión y colaboración.

Esta sexta edición reafirma el carácter binacional de la Expo Wiretech, en la que colaboran autoridades y empresas de Chihuahua, Texas y Nuevo México, posicionando a la región fronteriza como un punto estratégico para la manufactura y la innovación.

