Retrasos en entrega de certificados del Cobach generan afectaciones a egresados

Graduados denuncian falta de información y obstáculos para ingresar a universidades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Decenas de egresados del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) denunciaron retrasos significativos en la entrega de certificados de terminación de estudios, situación que —afirman— les ha impedido continuar con sus procesos de admisión en universidades públicas y privadas.

Los afectados señalan que, pese a haber concluido satisfactoriamente sus estudios, no han recibido la documentación oficial necesaria para acreditar su educación media superior. Algunos de ellos relataron que, al acudir a los planteles o a las oficinas administrativas, se les informa que los certificados “aún no están listos” o que deben cumplir con trámites adicionales no previstos.

La falta de claridad sobre los tiempos de entrega y los requisitos ha generado inconformidad entre los jóvenes, quienes temen perder sus lugares en las instituciones de educación superior. “Nos dicen que esperemos, pero no nos dan fecha ni seguimiento. Sin el certificado no podemos inscribirnos ni validar materias”, comentó una egresada afectada.

Fuentes internas del Cobach reconocieron que los retrasos obedecen a ajustes administrativos recientes, derivados de procesos de revisión y validación de expedientes. Aseguraron que la institución trabaja en una posible implementación de certificados digitales para agilizar los trámites, aunque aún no existe un calendario oficial para su aplicación.

Hasta el momento, ni la Dirección General del Cobach ni las autoridades educativas del estado han emitido una postura formal sobre la demora ni un plan de atención inmediata para los estudiantes que esperan su documentación.

Mientras tanto, los egresados exigen que se establezcan plazos precisos y mecanismos de seguimiento individual para conocer el avance de sus trámites y garantizar la entrega oportuna de sus certificados, fundamentales para continuar con su desarrollo académico.

