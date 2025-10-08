Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 8, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 8, 2025 | 13:21
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Retiró Limpia más de un millón de llantas de las calles

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Como parte de las acciones permanentes para el cuidado del medio ambiente y la limpieza urbana, personal de la Dirección de Limpia ha retirado más de un millón 35 mil llantas de calles, camellones, parques y jardines en distintos puntos de Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih .- El director de la dependencia, Gibran Solís, explicó que este trabajo forma parte de una estrategia instruida desde la primera administración del alcalde Cruz Pérez Cuéllar para reducir los riesgos que representa la acumulación de neumáticos, tanto por su alto nivel de combustión como por su impacto contaminante en el suelo y subsuelo.

    “Una llanta usada es un material altamente combustible y contaminante. Por eso trabajamos de manera muy puntual en su retiro de la vía pública. Hemos tenido incidentes de incendios y también evidencias de contaminación en los diques durante los trabajos de desazolve realizados tras las lluvias pasadas”, comentó.

    - Publicidad - HP1

    Solís añadió que la cantidad recolectada al cierre de septiembre pasado, equivale a una línea continua de llantas que podría ir de Ciudad Juárez hasta Chihuahua y de regreso, una distancia de más de 700 kilómetros, lo que dimensiona el esfuerzo realizado por las cuadrillas de Servicios Públicos.

    “Además del esfuerzo físico del personal, debemos reflexionar como ciudadanos sobre la forma en que manejamos nuestros desechos. La correcta disposición de los neumáticos usados es responsabilidad de su propietario”, subrayó.

    El funcionario recordó que al momento de adquirir una llanta nueva, se debe aprovechar la oportunidad de dejar la usada en la llantera o desponchadora, cubriendo la cuota correspondiente para que el neumático sea trasladado de manera adecuada al centro de acopio del relleno sanitario.

    El director de Limpia reiteró que a diferencia de los residuos domésticos, las llantas son desechos de manejo especial y su correcta disposición tiene un costo que garantiza un tratamiento ambientalmente responsable.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 044 | Alerta: Crisis Aduanal

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas regresan con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Concluye el 15 de octubre el plazo para inscribirse al Servicio Militar Nacional

    La titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, Viridiana Gómez, invita a los jóvenes...
    Estado

    Se prevén lluvias en las regiones norte y serrana del estado

    Las ráfagas de viento podrían generar tolvaneras en tramos carreteros de Ahumada a Juárez...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.