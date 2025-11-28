Retiran vehículos que obstruían vía pública en operativo de reordenamiento urbano en Juárez

Publicidad - LB2 -

Municipio interviene en la avenida Santiago Troncoso; aplican sanciones por contaminación, basura y uso indebido del espacio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones del Operativo de Reordenamiento Urbano, diversas dependencias municipales realizaron este viernes el retiro de vehículos que obstruían la vía pública en la prolongación de la avenida Santiago Troncoso, al oriente de Ciudad Juárez. El operativo tuvo como objetivo recuperar el espacio público y garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de desarrollo urbano, medio ambiente y seguridad vial.

De acuerdo con autoridades municipales, el operativo fue implementado tras haber notificado días antes al propietario de alrededor de 66 automóviles que se encontraban estacionados de forma irregular tanto en la calle como en terrenos de propiedad municipal. Al no atender la notificación, varias unidades fueron trasladadas al corralón número 5 por personal de la Coordinación General de Seguridad Vial.

Posteriormente, y tras dialogar con el responsable, se autorizó que el resto de los vehículos fuera retirado por el propio propietario, evitando su remolque, aunque se informó que deberá cubrir el costo de arrastre, el cual oscila entre 3 mil 500 y 5 mil pesos por unidad, dependiendo del tiempo que demore en recuperarlas.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que el operativo forma parte del compromiso de la administración municipal de ordenar y limpiar sectores urbanos, en colaboración con los ciudadanos. Exhortó a comerciantes y vendedores de autos o autopartes a asegurarse de utilizar espacios privados para su actividad, pues el uso indebido de la vía pública será sancionado.

Además de los traslados, se aplicaron multas por contaminación por parte de la Dirección de Ecología, ya que el sitio era utilizado también como taller mecánico sin autorización, generando residuos y emisiones. La Dirección de Limpia también sancionó al responsable por la acumulación de basura, llantas y otros desechos.

Solís Kanahan subrayó que el ordenamiento urbano debe realizarse con base en el Plan de Desarrollo Urbano, que define los usos permitidos del suelo y las condiciones necesarias para operar un negocio. Invitó a la ciudadanía a acudir a instancias como Desarrollo Urbano, Protección Civil, Ecología y Regulación Comercial para asegurarse de cumplir con los permisos requeridos y evitar sanciones futuras.

“El espacio público pertenece a todos. Recuperarlo y mantenerlo limpio es una responsabilidad compartida. Seguiremos realizando estos operativos en distintos puntos de la ciudad, con respeto pero con firmeza”, señaló el funcionario.

El operativo fue instruido por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y contó con la participación de personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Seguridad Vial, Regulación Comercial y la Dirección de Limpia de Servicios Públicos Municipales. Las acciones continuarán en otras zonas de la ciudad como parte de un plan integral de recuperación del espacio público.

