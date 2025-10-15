Retiran puestos semifijos en Praderas del Sur

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de mantener el orden en los espacios públicos sin perjudicar la actividad comercial, este miércoles se llevó a cabo un operativo de retiro de puestos semifijos en el fraccionamiento Praderas del Sur, en el cruce de las calles Ramón Rayón y Chiricahua.

Ciudad Juárez, Chih .- El director de Limpia, Gibrán Solís, destacó que el propósito principal de estas acciones es reordenar la ciudad, no recaudar ni sancionar.

“Se busca en todo momento no afectar a los comerciantes. En uno de los casos, el propietario se acercó solicitando el retiro de manera voluntaria y se le dio la oportunidad de hacerlo, ya que el objetivo del programa no es recaudar, sino reordenar la ciudad”, señaló.

Solís explicó que el operativo forma parte de las intervenciones programadas dentro de la reunión semanal de revisión de expedientes y ejecución de acciones, por lo que continuarán el jueves y viernes en distintos puntos de la ciudad.

“Seguimos cumpliendo con los procedimientos y reglamentos. La semana pasada los inspectores de Regulación Comercial, Desarrollo Urbano, Ecología y Limpia notificaron el retiro de varios puestos semifijos. Lo que buscamos es que los comerciantes con permiso cumplan con la condición de retirarse una vez que concluyen su venta”, detalló.

Por su parte, Luis Carlos López, del área de inspección de la Dirección de Regulación Comercial, explicó que algunos puestos retirados obstruían el paso peatonal y vehicular, además de no cumplir con los requisitos establecidos.

“Algunos no contaban con las tres anuencias requeridas ni con el curso de manejo higiénico de alimentos o los análisis clínicos que se solicitan a quienes venden comida. Invitamos a los comerciantes a acercarse a las oficinas ubicadas en Mauricio Corredor 467, en horario de 8:00 a 3:00, para regularizar su situación sin ningún problema”, informó.

Mientras tanto, Francisco García, encargado del área de inspección y vigilancia de la Dirección de Ecología, señaló que se actuó conforme a las notificaciones previas y en coordinación con las direcciones de Limpia y Servicios Públicos.

“Estos puestos se encontraban en áreas públicas y zonas verdes. Al haber hecho caso omiso a las notificaciones, se procedió al retiro. En caso de reincidencia, se podrá aplicar el decomiso del puesto y las sanciones correspondientes”, precisó.

Las autoridades municipales reiteraron que los operativos de reordenamiento urbano continuarán en diferentes puntos de la ciudad, privilegiando siempre el diálogo y la colaboración con los comerciantes, para que puedan ejercer su actividad de manera regular y ordenada.

