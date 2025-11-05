Responde Cruz Pérez Cuéllar a denuncias del PAN: “Es que ya se van, por eso están desesperados”

Publicidad - LB2 -

El alcalde juarense desestima señalamientos y afirma que las acusaciones no prosperarán, como en procesos anteriores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Tras conocer que el Comité Directivo Estatal del PAN presentó denuncias en su contra ante diversas instancias por presunto uso indebido de recursos públicos y abandono de funciones, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, minimizó los señalamientos y los atribuyó a un clima de desesperación en el partido opositor. “Es que ya se van, por eso andan desesperados”, declaró el edil morenista en entrevista.

La reacción del alcalde se dio durante su visita a la capital del estado para participar en la presentación del programa “Doctor Vagón”, una iniciativa de salud móvil promovida por Fundación Grupo México. Desde Palacio de Gobierno, Pérez Cuéllar reiteró que este tipo de acusaciones son parte de una estrategia política recurrente por parte del PAN, similar —dijo— a la que enfrentó durante su campaña de reelección en 2021.

Las denuncias fueron formalizadas por el PAN ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Estatal Electoral (IEE). De acuerdo con el partido blanquiazul, el alcalde incurrió en posible promoción personalizada al entregar juegos infantiles con sus iniciales en un jardín de niños del municipio de Chihuahua el pasado 30 de octubre, en día y horario laboral, sin que existiera una licencia oficial para ausentarse de sus funciones como edil de Juárez.

Pérez Cuéllar insistió en que estos actos no representan una falta administrativa ni delito, y señaló que en el pasado ya enfrentó acusaciones similares que no derivaron en sanción alguna. “Durante la campaña también metieron denuncias y no pasó nada, porque no tenían sustento. Hoy es exactamente lo mismo”, apuntó.

El evento en cuestión ha sido criticado por el PAN como un acto de proyección personal con fines políticos rumbo al proceso electoral de 2027, en el cual Cruz Pérez Cuéllar es mencionado como uno de los posibles aspirantes a la gubernatura por Morena. En respuesta, el alcalde se limitó a reiterar su compromiso con el trabajo municipal y aseguró que continuará con sus actividades de forma habitual.

Por su parte, la dirigencia panista encabezada por Daniela Álvarez ha sostenido que el objetivo de las denuncias es esclarecer el origen de los recursos utilizados y evitar el uso de plataformas públicas para fines político-electorales. Indicaron también que vigilarán de cerca la actuación de las autoridades competentes en la resolución del caso.

Hasta el momento, no se ha informado si las dependencias señaladas han iniciado procedimientos formales derivados de las denuncias, aunque el tema ya generó reacciones en distintos frentes políticos del estado, donde se percibe un inicio temprano del reacomodo rumbo a la sucesión de 2027.

