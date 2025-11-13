Responde Andrea Chávez y reitera que Chihuahua encabeza homicidios según datos oficiales

Publicidad - LB2 -

La senadora señala que las cifras provienen de la propia Fiscalía estatal y exhorta a la gobernadora a atender la crisis de seguridad.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La senadora juarense Andrea Chávez reiteró que Chihuahua se posicionó como el estado más violento del país, al encabezar los homicidios dolosos registrados en octubre, con base en las cifras oficiales reportadas por la Fiscalía General del Estado. El mensaje de la legisladora surge luego de que la gobernadora María Eugenia Campos la acusara de estar “desinformada”, a lo que Chávez respondió que su señalamiento “no es una opinión personal, sino un hecho sustentado en los datos de su propio fiscal”.

En un videomensaje difundido este miércoles, la senadora sostuvo que la reacción de la mandataria estatal le generó “más vergüenza que tristeza”, pues considera que la gobernadora evade la gravedad de la inseguridad. Recordó que las reuniones de la Mesa de Seguridad se realizan todos los días a unos metros del despacho de Campos, pero afirmó que la titular del Ejecutivo estatal “prefiere no asistir”, pese a que su presencia —dijo— es una obligación institucional.

Chávez también criticó que, en lugar de atender la ola de violencia, la gobernadora recurra a declaraciones que calificó como “infantiles”. Aseguró que los hogares chihuahuenses enfrentan una situación crítica mientras el gobierno estatal recurre a la descalificación política. “Le sugiero que mejor madrugue y asista… para eso le pagamos”, expresó.

En su mensaje, la senadora cuestionó además el salario de la gobernadora, al afirmar que percibe 267 mil pesos mensuales entre sueldo, primas vacacionales y compensaciones que calificó como irregulares. Adelantó que estas prestaciones “desaparecerán en 2027, cuando la Cuarta Transformación llegue al gobierno del estado”.

La legisladora pidió a la mandataria escuchar directamente a las comunidades afectadas y recorrer las zonas más golpeadas por la violencia. Señaló que gobernar desde el extranjero —mencionando viajes a Madrid, París o Miami— aleja a la administración estatal de la realidad cotidiana que viven las familias de la sierra, los valles y las ciudades fronterizas.

Finalmente, Chávez subrayó que no busca confrontación personal, sino insistir en que la seguridad pública es responsabilidad del gobierno estatal. “Lamento amargarle el día, gobernadora, pero atender la violencia no es una opción: es su deber con el pueblo de Chihuahua”, concluyó.