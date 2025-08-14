Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 14, 2025 | 17:20
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Respalda alcalde labor de titular de la SSPM

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    Responde alcalde a las criticas del PAN al trabajo de César Omar Muñoz Morales, y dice que sería un error despedirlo en estos momentos.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, dio el espaldarazo al secretario de Seguridad Publica, César Omar Muñoz Morales, al destacar los resultados al frente de esta dependencia.

    Dijo que sería un error cesarlo por dos elementos que realizaban una actividad cuestionable, al referirse a los dos policías ejecutados que brindaban seguridad a un presunto líder criminal, hechos ocurridos el pasado lunes por la tarde.

    - Publicidad - HP1

    Los dos elementos de la Policía Municipal fueron ejecutados en la zona de Jardines de Aragón, cerca de Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres, quienes se encontraban en su día franco.

    “Desde mi punto de vista sería un error cesar al Secretario porque dos elementos estaban haciendo una actividad cuestionable fuera de su horario de trabajo”, dijo.

    “No le veo esa magnitud honestamente y obviamente le he pedido que reforcemos el cuidado y que reforcemos el trabajo”, apuntó.

    Comentó que, al revisar la totalidad de su trabajo, destaca la reducción de los delitos durante los últimos cuatro años, comparándolos con el periodo anterior.

    La reacción del alcalde se desprende de las declaraciones de algunos actores políticos, sobre todo del Partido Acción Nacional (PAN), quienes han exigido la renuncia de César Omar Muñoz Morales, como titular de la SSPM.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 028 | La Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación con Maria Teresa Delgado

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Industria Maquiladora y Manufacturera de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Cambia alcalde a la Megabandera Grito de Independencia

    La noche del 15 de septiembre, la comunidad fronteriza disfrutará de la verbena que...
    Juárez / El Paso

    Pretende Municipio crear corredores seguros en la ciudad

    Pérez Cuéllar, externó que el proyecto considera la creación de rutas seguras que faciliten...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.