Respalda alcalde labor de titular de la SSPM

Responde alcalde a las criticas del PAN al trabajo de César Omar Muñoz Morales, y dice que sería un error despedirlo en estos momentos.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, dio el espaldarazo al secretario de Seguridad Publica, César Omar Muñoz Morales, al destacar los resultados al frente de esta dependencia.

Dijo que sería un error cesarlo por dos elementos que realizaban una actividad cuestionable, al referirse a los dos policías ejecutados que brindaban seguridad a un presunto líder criminal, hechos ocurridos el pasado lunes por la tarde.

Los dos elementos de la Policía Municipal fueron ejecutados en la zona de Jardines de Aragón, cerca de Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres, quienes se encontraban en su día franco.

“Desde mi punto de vista sería un error cesar al Secretario porque dos elementos estaban haciendo una actividad cuestionable fuera de su horario de trabajo”, dijo.

“No le veo esa magnitud honestamente y obviamente le he pedido que reforcemos el cuidado y que reforcemos el trabajo”, apuntó.

Comentó que, al revisar la totalidad de su trabajo, destaca la reducción de los delitos durante los últimos cuatro años, comparándolos con el periodo anterior.

La reacción del alcalde se desprende de las declaraciones de algunos actores políticos, sobre todo del Partido Acción Nacional (PAN), quienes han exigido la renuncia de César Omar Muñoz Morales, como titular de la SSPM.

