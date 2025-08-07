Rescatan cuerpo de juarense ahogado en Mazatlán

Publicidad - LB2 -

La hoy víctima del oleaje fue identificado como Ángel “N”, de 18 años, y fue localizado este jueves.

Mazatlán, Sinaloa (ADN/Arturo Hernández) .- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán reportó que los restos del joven juarense arrastrado por las olas la mañana de este miércoles, fue rescatado e identificado como Ángel “N”, de 18 años.

La hoy víctima y tres amigos más, enfrentaron dificultades para salir del mar este miércoles 6 de agosto en la zona de Playas del Hotel Pueblo Bonito.

Las personas involucradas habían ingresado al mar en una zona de escolleras, un área especialmente peligrosa debido a la fuerza del oleaje.

Afortunadamente, los tres juarenses fueron localizados por un surfista y trabajadores del hotel, quienes ayudaron a evacuar a las víctimas con un jet ski de la Policía Municipal.

El operativo de rescate involucró al Escuadrón de Salvamento Acuático, surfistas y salvavidas de los centros turísticos cercanos.

Una vez en tierra firme, personal de Protección Civil les brindó atención médica sin necesidad de trasladarlos al hospital.

Sin embargo, uno de los integrantes del grupo, un joven de 18 años, no fue posible rescatarlo, hasta la mañana de este jueves cuando las autoridades del puerto informaron de su cuerpo flotando en el mar.

Autoridades comenzarán con los procesos necesarios para su traslado a la frontera, lugar donde vivía.

