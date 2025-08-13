Reportan varios incidentes por lluvias en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), atendió durante la noche de este martes y madrugada de hoy, diversos reportes sobre incidencias derivadas de la lluvia registrada en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .– De acuerdo con la dependencia, hubo 20 inundaciones en viviendas, un derrumbe de cerro, tres caídas de árboles, dos vehículos varados, un corto circuito y un poste caído.

Autoridades locales y cuerpos de emergencia respondieron oportunamente a cada incidente para salvaguardar la integridad de la población y mitigar riesgos.

Además se mantuvo un monitoreo continuo en el bordo del Río Bravo, debido a que varios vehículos fueron arrastrados por la corriente.

También se registraron lluvias ligeras en otras regiones del estado, como Bachíniva, Cuauhtémoc, Guerrero y Chihuahua capital.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evite transitar por zonas inundadas y reporte cualquier situación de emergencia al 9-1-1.

